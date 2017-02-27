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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3336333733383339

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:54

  холява написав:Автор77-8 НЕ МАЛОСЛОВНЫХ СООБЩЕНИЙ
somilitark-11 СООБЩЕНИЙ...
...ЗА ДЕНЬ .

*** ....к детям сходите ,деньги в подвале пересчитайте ,.....капельницу в конце концов , ну нудноооооо от прочитанного.


Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???» :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:05

  Libo написав:Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.

Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19

  дарий написав:Кверти, шо Вам сказать?

- Не заморачивайтесь, когда ОН ходит в туалет

-Не слухайте знайомих дружини

Та и хлам в Страну не завозите (тем паче на крузере....) :D
:wink:

Весь хлам вже роздарений і розцяцькований на туях і ялинках, зробив красиву новорічну ілюмінацію, ну а продуктовий випитий і спожитий... Правда ще залишилося на Різдво! А на Крузері саме й завозити! В багажнику місця завались... На те він і закордон, що там щось брати, сюди завозити! Ще й встигаю якийсь день-два в Берегово в термальних джерелах кістки погріти!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:23

  komp написав:
  Libo написав:Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.

Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!


Ну если бы все домовладельцы Украины одновременно выставили на продажу свои квартиры и дома, то хонка в Межгорье стоила бы бутылку водки, а твоя квартира четвертинку соленого огурца. Но жизнь продолжается. И столько чудес в ней совершается. :lol: Фантазировать и гипотезировать на абстрактные темы не имеет практического смысла. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:38

Libo
Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...
Я тебе говорю о твоих словах "получили"...
komp
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  #<1 ... 3336333733383339
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