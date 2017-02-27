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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:54
холява написав:
Автор77-8 НЕ МАЛОСЛОВНЫХ СООБЩЕНИЙ
somilitark-11 СООБЩЕНИЙ...
...ЗА ДЕНЬ .
*** ....к детям сходите ,деньги в подвале пересчитайте ,.....капельницу в конце концов , ну нудноооооо от прочитанного.
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:05
Libo написав:
Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19
дарий написав:
Кверти, шо Вам сказать?
- Не заморачивайтесь, когда ОН ходит в туалет
-Не слухайте знайомих дружини
Та и хлам в Страну не завозите (тем паче на крузере....)
Весь хлам вже роздарений і розцяцькований на туях і ялинках, зробив красиву новорічну ілюмінацію, ну а продуктовий випитий і спожитий... Правда ще залишилося на Різдво! А на Крузері саме й завозити! В багажнику місця завались... На те він і закордон, що там щось брати, сюди завозити! Ще й встигаю якийсь день-два в Берегово в термальних джерелах кістки погріти!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:23
komp написав: Libo написав:
Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!
Ну если бы все домовладельцы Украины одновременно выставили на продажу свои квартиры и дома, то хонка в Межгорье стоила бы бутылку водки, а твоя квартира четвертинку соленого огурца. Но жизнь продолжается. И столько чудес в ней совершается.
Фантазировать и гипотезировать на абстрактные темы не имеет практического смысла.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:38
Libo
Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...
Я тебе говорю о твоих словах "получили"...
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:51
Игорь Алексеевич написав:
запорожье
светится в обменниках
24,5 / 25,0
увидим думаю 31 декабря в обменниках курс 25,5 - 26.0
до 8 января 100 пудов курс будет держаться в районе 26.
потом на неделю маленький откат к 25 и далее до лета медленными темпами только вверх к отметке 26,5 - 27.00
прощай 19год с курсом 23. привет 20год с курсом 27-28
А шо таке сто пудов?! Це як 100%?! Чи як зуб даю?! Чи щось інше?! Цікаво, виходячи з чого, ви давали такий стопудовий прогноз?! Хтось із новачків чи дилетантів міг і прислухатися... Хоча... Цікаво прогноз до літа теж стопудовий, чи виявиться, що в пуді лише половина кілограмів! Прям «Сміхоюморина»! Навіщо сюди було пуди приплітати?!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:51
komp написав:Libo
Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...
Я тебе говорю о твоих словах "получили"...
У всего есть верхняя и нижняя цена. И у хруща в Киеве и у акции американской корпорации. Акция Локхид Мартин во время последнего кризиса стоила $40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше, чем до кризиса … Плюс за все эти годы $10 в год дивиденды … Могут снова упасть... Как и твой хрущ... Переживем, правда?
Но пока надеемся на лучшее. Пока твоему хрущу и Локхид Мартину ничего плохого не предвещается.
Если ты переживаешь, то могу успокоить в 2020-м все будет ок. Но при первой же возможности вали из своего хруща в современное комфортабельное жильё.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:38
Лохкид мартин как и вся остальная фонда - это сейчас мегапузырь, который может рухнуть в любой момент или на удержание потребуется столько баксов, что бакс превратится в бумагу.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:42
ruvex написав: Автор77 написав:
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Похоже, уже стали более дорогими.
Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой).
Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн.
А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.
Не в цене естественно дело,
Дело всегда в цене - газа, доллара, проститутки.
Тока газ подешевел, а тариф на отопление как год назад 1654 за гигакаллорию, не менялся, так мало того, еще и действует постанова с ограничением 1400. Кидалово и все молчат.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:43
juristkostya написав: somilitark написав:
.
А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))
Неизбежность продления транзита на достаточно выгодных Украине условиях была заложена целой системой мер, предпринятых США и ЕС за последние примерно лет 5. Там все было настолько железобетонно, что даже Зеленский не смог существенно испортить.
Так что, этот фактор свое влияние на рынок оказал уже давно, задолго до формального подписания контракта.
Там еще и цену транзита, говорят, засекретили.
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