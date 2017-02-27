Додано: Чет 02 січ, 2020 22:51

komp написав: Libo

Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...

Я тебе говорю о твоих словах "получили"... Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...Я тебе говорю о твоих словах "получили"...

У всего есть верхняя и нижняя цена. И у хруща в Киеве и у акции американской корпорации. Акция Локхид Мартин во время последнего кризиса стоила $40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше, чем до кризиса … Плюс за все эти годы $10 в год дивиденды … Могут снова упасть... Как и твой хрущ... Переживем, правда?Но пока надеемся на лучшее. Пока твоему хрущу и Локхид Мартину ничего плохого не предвещается.Если ты переживаешь, то могу успокоить в 2020-м все будет ок. Но при первой же возможности вали из своего хруща в современное комфортабельное жильё.