выплатили все за декабрь еще 27.12.2019
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:34
выплатили все за декабрь еще 27.12.2019
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:40
Лучше что есть в Украине это частный дом или на крайний случай какой котедж в Конча-Заспа для Киева , как пример. Лучшее что есть в столице Украины - высотка звучит абсурдно. Высотка хороша для офиса но никак не для жилья . Вот 15 км от Тетриса - Конча-Заспа это без сомнения лучшее что есть в столице Украины . Не престижно жить в муравейнике .
Вот вам пример элитного жилья в многоквартирном доме
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось ви відстали від реалій чи методички давно не читали))
Ту постанову Гройсмана Гончарук скасував майже 2 місяці тому, як ту що не відповідає ринковим умовам формування цін))
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:18
hxbbgaf
Какие Ваши предложения?
Споём и станцуем?
А ещё, в Украине есть газ собственного "видобування"! Только он не для всех.
P.S. S&P продолжает радовать и приближается к Целевым уровням, 3333.
Слежу внимательно, возможно где-то в этом районе - буду рассматривать шортики.
Чем лучше? В Конче-Заспа другой курс гривни к доллару?
Мы все, в одной "лодке" и то, что на Титанике были VIP каюты, как бы не сильно спасло пассажиров.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасло.
Обитателям люксов и двух первых классов стюарды мягко сообщили о небольшом повреждении лайнера и попросили выйти на палубу. Пассажиры третьего класса даже не знали об угрожающей опасности. Кроме того, обитателям нижней палубы перекрыли выход и многие из них, блуждая по коридорам корабля, так и не смогли выбраться из ловушки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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