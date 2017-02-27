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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:34

  Vert написав:Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.

выплатили все за декабрь еще 27.12.2019
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:40

  Alex6 написав:ЖК "Тетрис" - это лучшее что есть в столице Украины, топчик

По чем квартиры в самой дорогой высотке Варшавы и Берлина ?
наверное тоже от 5 млн. - только в евро )))

Лучше что есть в Украине это частный дом или на крайний случай какой котедж в Конча-Заспа для Киева , как пример. Лучшее что есть в столице Украины - высотка звучит абсурдно. Высотка хороша для офиса но никак не для жилья . Вот 15 км от Тетриса - Конча-Заспа это без сомнения лучшее что есть в столице Украины . Не престижно жить в муравейнике .
Вот вам пример элитного жилья в многоквартирном доме https://intergal-bud.com.ua/projects/zalizna-voda
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:еще и действует постанова с ограничением 1400. Кидалово и все молчат.

Щось ви відстали від реалій чи методички давно не читали))
Ту постанову Гройсмана Гончарук скасував майже 2 місяці тому, як ту що не відповідає ринковим умовам формування цін))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:18

hxbbgaf
Кидалово и все молчат.

Какие Ваши предложения?
Споём и станцуем? :D
А ещё, в Украине есть газ собственного "видобування"! Только он не для всех. :D
P.S. S&P продолжает радовать и приближается к Целевым уровням, 3333.
Слежу внимательно, возможно где-то в этом районе - буду рассматривать шортики. :)

Лучше что есть в Украине это частный дом или на крайний случай какой котедж в Конча-Заспа для Киева

Чем лучше? В Конче-Заспа другой курс гривни к доллару?
Мы все, в одной "лодке" и то, что на Титанике были VIP каюты, как бы не сильно спасло пассажиров.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 04:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Replay написав:Мы все, в одной "лодке" и то, что на Титанике были VIP каюты, как бы не сильно спасло пассажиров.


Спасло.

Обитателям люксов и двух первых классов стюарды мягко сообщили о небольшом повреждении лайнера и попросили выйти на палубу. Пассажиры третьего класса даже не знали об угрожающей опасности. Кроме того, обитателям нижней палубы перекрыли выход и многие из них, блуждая по коридорам корабля, так и не смогли выбраться из ловушки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 05:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина начала 2020 год с рекордным остатком денег на счету Госказначейства

По состоянию на 1 января на счету Госказначейства 17,548 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в начале 2019 года. 2019 год Украина начинала с 9,86 млрд грн на счету.

Предыдущее максимальное значение остатка на момент начала года было зафиксировано в 2006 году – тогда на счету Госказначейства было 17,015 млрд грн.

В 2019 году минимальный остаток на едином счету был 1 марта – 8,196 млрд грн, а максимальный остаток был 1 сентября – 61,83 млрд грн.



Державний борг України опустився до показника часів Януковича: інфографіка

Міністерство фінансів України заявило, що за підсумками року державний борг України опустився нижче показника 50% від ВВП. Востаннє таке було ще у 2013 році до кризи, спровокованої агресією Росії та окупацією частини української території.

Зниження державного боргу є головною перемогою 2019 року, заявили у Міністерстві фінансів України.

Як протягом останніх 8 років змінювався ВВП України:

2012 – 1 трильйон 408 мільярдів гривень;
2013 – 1 трильйон 454 мільярди гривень;
2014 – 1 трильйон 566 мільярдів гривень;
2015 – 1 трильйон 979 мільярдів гривень;
2016 – 2 трильйони 383 мільярди гривень;
2017 – 2 трильйони 982 мільярди гривень;
2018 – 3 трильйони 558 мільярдів гривень;
2019 (прогноз на кінець року) – 4 трильйони 22 мільярди гривень.

Десь схожа ситуація і з державним боргом – його частка почала падати, коли почав зростати ВВП:

2012 – 515 мільярдів гривень (36,5% від ВВП);
2013 – 584 мільярди гривень (40,1%);
2014 – 1 трильйон 100 мільярдів гривень (70,2%);
2015 – 1 трильйон 572 мільярди гривень (79,4%);
2016 – 1 трильйон 929 мільярдів гривень (80,9%);
2017 – 2 трильйони 141 мільярд гривень (71,8%);
2018 – 2 трильйони 168 мільярдів гривень (60,1%);
2019 (станом на 1 грудня) – 1 трильйон 990 мільярдів гривень (49,5%).

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