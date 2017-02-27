Vert написав:Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.
выплатили все за декабрь еще 27.12.2019
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Alex6 написав:ЖК "Тетрис" - это лучшее что есть в столице Украины, топчик
По чем квартиры в самой дорогой высотке Варшавы и Берлина ? наверное тоже от 5 млн. - только в евро )))
Лучше что есть в Украине это частный дом или на крайний случай какой котедж в Конча-Заспа для Киева , как пример. Лучшее что есть в столице Украины - высотка звучит абсурдно. Высотка хороша для офиса но никак не для жилья . Вот 15 км от Тетриса - Конча-Заспа это без сомнения лучшее что есть в столице Украины . Не престижно жить в муравейнике . Вот вам пример элитного жилья в многоквартирном доме https://intergal-bud.com.ua/projects/zalizna-voda
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Какие Ваши предложения? Споём и станцуем? А ещё, в Украине есть газ собственного "видобування"! Только он не для всех. P.S. S&P продолжает радовать и приближается к Целевым уровням, 3333. Слежу внимательно, возможно где-то в этом районе - буду рассматривать шортики.
Лучше что есть в Украине это частный дом или на крайний случай какой котедж в Конча-Заспа для Киева
Чем лучше? В Конче-Заспа другой курс гривни к доллару? Мы все, в одной "лодке" и то, что на Титанике были VIP каюты, как бы не сильно спасло пассажиров.
Replay написав:Мы все, в одной "лодке" и то, что на Титанике были VIP каюты, как бы не сильно спасло пассажиров.
Спасло.
Обитателям люксов и двух первых классов стюарды мягко сообщили о небольшом повреждении лайнера и попросили выйти на палубу. Пассажиры третьего класса даже не знали об угрожающей опасности. Кроме того, обитателям нижней палубы перекрыли выход и многие из них, блуждая по коридорам корабля, так и не смогли выбраться из ловушки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Міністерство фінансів України заявило, що за підсумками року державний борг України опустився нижче показника 50% від ВВП. Востаннє таке було ще у 2013 році до кризи, спровокованої агресією Росії та окупацією частини української території.
Зниження державного боргу є головною перемогою 2019 року, заявили у Міністерстві фінансів України.
Як протягом останніх 8 років змінювався ВВП України: