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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:25

  edvardd написав:
  Andrew_ написав:всем добрый вечер, загончик еще один ждать, или завтра выходить в гривну?

цель нбу - 24,5 на мб, а теперь ответьте на свой вопрос...

ой незнаю, незнаю, 24,5 на МБ это как то жирно слишком
Andrew_
 
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