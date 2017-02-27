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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:25
edvardd написав: Andrew_ написав:
всем добрый вечер, загончик еще один ждать, или завтра выходить в гривну?
цель нбу - 24,5 на мб, а теперь ответьте на свой вопрос...
ой незнаю, незнаю, 24,5 на МБ это как то жирно слишком
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:52
yama написав: Vert написав:
Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.
выплатили все за декабрь еще 27.12.2019
Коммерческие организации нет. В частности Метинвест.
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