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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:52

  yama написав:
  Vert написав:Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.

выплатили все за декабрь еще 27.12.2019


Коммерческие организации нет. В частности Метинвест.
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:27

Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.

Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.

Нефть за ночь +3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49

Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років. Про це свідчать оновлені дані на графіку розміщення ОВДП у 1-му кварталі, пишуть "Українські новини".

Упродовж першого кварталу поточного року планується розміщувати папери з терміном обігу 3 місяці, 6 місяців, 1-4 роки обігу і 7 років.

7-річні папери будуть розміщуватися 28 січня, 25 лютого та 31 березня.

Як зазначається, у валюті розміщення ОВДП не заплановано.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:51

  zРадио написав:Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург :mrgreen:

Руководство Нафтогаза получит $25 млн премий

Наблюдательный совет Нафтогаза еще ранее предусмотрел премии руководству компании в случае выигрыша дела в Стокгольмском арбитраже.
Благодаря выплате российским Газпромом украинской компании Нафтогаз 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, руководство предприятия получит миллионные премии, о чем ранее сообщала ЕП.
Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере 45,6 млн долларов.
Бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.
При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

korrespondent.net/ukraine/4176998-rukovodstvo-naftohaza-poluchyt-25-mln-premyi

Так 1% від 2,9 мільярда це явно не 45,6 млн доларів! Чи вони якось по іншому рахують?! І щось мені підказує, що податки з цих премій сплачені не були і не будуть!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:53

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), сукупні доходи держбюджету (загальний + спеціальний фонди) за 2019 рік становили 998,2 млрд грн, що 70,1 млрд грн більше (+7,6%), ніж за 2018 рік, але на 35,3 млрд грн менше (-3,4%), ніж планувалося.

Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють податкові органи, за 2019 рік зросли на 66,7 млрд грн (+17,1%) до 457,3 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше (+0,8%) від плану. При цьому відшкодування ПДВ зросло на 15,4% - до 151,9 млрд грн.

Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють митні органи, за 2019 рік скоротилися на 19 млрд грн (-5,6%) до 319,9 млрд грн, що на 32,6 млрд грн менше (-9,3%), ніж планувалося.

Сума платежів НБУ до держказни в 2019 році становила 64,9 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році, та на 17,3 млрд грн більше, ніж планувалося.

P.S. Доходи держбюджету за грудень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 13,7 млрд грн (+16,1%) - до 98,5 млрд грн, що на 22 млрд грн більше (+28,8%), ніж планувалося.

Відшкодування ПДВ становило 9,83 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у грудні 2018 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:07

Ліквідація в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі. Водночас він однозначно назвав Сулеймані ворогом США.

Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав.

У той же час був убитий Абу Махді аль-Мухандіс, заступник командувача Сил народної мобілізації, збройного угруповання, підтримуваного Іраном. Удар завдали після того, як літак Сулеймані приземлився у Багдаді.

"Питання в іншому: чи справді Америка щойно ліквідувала без дозволу Конгресу другу за значущістю людину в Ірані, усвідомлюючи, що потенційно розв'язує великомасштабну регіональну війну?" – підкреслив Мерфі.

Секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї вже пообіцяв жорстоко помститися США.

За даними Пентагону, саме Сулеймані активно розробляв плани атаки на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону, крім того, він спланував напади на бази коаліції в Іраку і схвалив напади на посольство США в Багдаді днями раніше.
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  zzzzzz написав:Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.

Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.

Нефть за ночь +3%

США при Трампе похож на слона в посудной лавке. Интересно, что бы запели америкосы, если бы вальнули генерала у них. ОЙ-ой-ой...Террроооорииизм!!!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:20

Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:21

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.

Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.

Нефть за ночь +3%

США при Трампе похож на слона в посудной лавке. Интересно, что бы запели америкосы, если бы вальнули генерала у них. ОЙ-ой-ой...Террроооорииизм!!!

И на какое посольство США напало,?
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:27

  Вело написав:И на какое посольство США напало,?

Гм... Вы это о чем? США наносит массированные удары с воздуха по независимым государствам - это покруче любого нападения на посольства будет)))
antey1969
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