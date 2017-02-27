Коммерческие организации нет. В частности Метинвест.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:52
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:27
Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.
Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.
Нефть за ночь +3%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49
Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років. Про це свідчать оновлені дані на графіку розміщення ОВДП у 1-му кварталі, пишуть "Українські новини".
Упродовж першого кварталу поточного року планується розміщувати папери з терміном обігу 3 місяці, 6 місяців, 1-4 роки обігу і 7 років.
7-річні папери будуть розміщуватися 28 січня, 25 лютого та 31 березня.
Як зазначається, у валюті розміщення ОВДП не заплановано.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:51
Так 1% від 2,9 мільярда це явно не 45,6 млн доларів! Чи вони якось по іншому рахують?! І щось мені підказує, що податки з цих премій сплачені не були і не будуть!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:53
За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), сукупні доходи держбюджету (загальний + спеціальний фонди) за 2019 рік становили 998,2 млрд грн, що 70,1 млрд грн більше (+7,6%), ніж за 2018 рік, але на 35,3 млрд грн менше (-3,4%), ніж планувалося.
Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють податкові органи, за 2019 рік зросли на 66,7 млрд грн (+17,1%) до 457,3 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше (+0,8%) від плану. При цьому відшкодування ПДВ зросло на 15,4% - до 151,9 млрд грн.
Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють митні органи, за 2019 рік скоротилися на 19 млрд грн (-5,6%) до 319,9 млрд грн, що на 32,6 млрд грн менше (-9,3%), ніж планувалося.
Сума платежів НБУ до держказни в 2019 році становила 64,9 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році, та на 17,3 млрд грн більше, ніж планувалося.
P.S. Доходи держбюджету за грудень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 13,7 млрд грн (+16,1%) - до 98,5 млрд грн, що на 22 млрд грн більше (+28,8%), ніж планувалося.
Відшкодування ПДВ становило 9,83 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у грудні 2018 року.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:07
Ліквідація в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі. Водночас він однозначно назвав Сулеймані ворогом США.
Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав.
У той же час був убитий Абу Махді аль-Мухандіс, заступник командувача Сил народної мобілізації, збройного угруповання, підтримуваного Іраном. Удар завдали після того, як літак Сулеймані приземлився у Багдаді.
"Питання в іншому: чи справді Америка щойно ліквідувала без дозволу Конгресу другу за значущістю людину в Ірані, усвідомлюючи, що потенційно розв'язує великомасштабну регіональну війну?" – підкреслив Мерфі.
Секретар Ради доцільності Ірану Мохсен Резаї вже пообіцяв жорстоко помститися США.
За даними Пентагону, саме Сулеймані активно розробляв плани атаки на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону, крім того, він спланував напади на бази коаліції в Іраку і схвалив напади на посольство США в Багдаді днями раніше.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:12
США при Трампе похож на слона в посудной лавке. Интересно, что бы запели америкосы, если бы вальнули генерала у них. ОЙ-ой-ой...Террроооорииизм!!!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:21
И на какое посольство США напало,?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:27
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