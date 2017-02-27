Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:53

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), сукупні доходи держбюджету (загальний + спеціальний фонди) за 2019 рік становили 998,2 млрд грн, що 70,1 млрд грн більше (+7,6%), ніж за 2018 рік, але на 35,3 млрд грн менше (-3,4%), ніж планувалося.



Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють податкові органи, за 2019 рік зросли на 66,7 млрд грн (+17,1%) до 457,3 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше (+0,8%) від плану. При цьому відшкодування ПДВ зросло на 15,4% - до 151,9 млрд грн.



Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють митні органи, за 2019 рік скоротилися на 19 млрд грн (-5,6%) до 319,9 млрд грн, що на 32,6 млрд грн менше (-9,3%), ніж планувалося.



Сума платежів НБУ до держказни в 2019 році становила 64,9 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році, та на 17,3 млрд грн більше, ніж планувалося.



P.S. Доходи держбюджету за грудень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 13,7 млрд грн (+16,1%) - до 98,5 млрд грн, що на 22 млрд грн більше (+28,8%), ніж планувалося.



Відшкодування ПДВ становило 9,83 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у грудні 2018 року.

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