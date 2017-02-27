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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:38

  сірий написав:Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5

не согласен,график = зубъя пилы, т.е. боковичек
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40

Какой там Сулейман, это доллар в бумагу превращается. Для поддержания мифа и объяснения начинающейся финансовой катастрофы ложными причинами и не такую новость забабахают.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:44

  antey1969 написав:
  Вело написав:И на какое посольство США напало,?

Гм... Вы это о чем? США наносит массированные удары с воздуха по независимым государствам - это покруче любого нападения на посольства будет)))

После нападения на посольство был нанесен точечный удар по организаторам. Ты насчет алеппо и идлиба лучше возмутись, лапоть
Вело
 
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