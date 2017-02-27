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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:38
сірий написав:
Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5
не согласен,график = зубъя пилы, т.е. боковичек
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40
Какой там Сулейман, это доллар в бумагу превращается. Для поддержания мифа и объяснения начинающейся финансовой катастрофы ложными причинами и не такую новость забабахают.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:44
antey1969 написав: Вело написав:
И на какое посольство США напало,?
Гм... Вы это о чем? США наносит массированные удары с воздуха по независимым государствам - это покруче любого нападения на посольства будет)))
После нападения на посольство был нанесен точечный удар по организаторам. Ты насчет алеппо и идлиба лучше возмутись, лапоть
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