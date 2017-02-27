Коммерческие организации нет. В частности Метинвест.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:52
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:27
Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.
Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.
Нефть за ночь +3%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49
Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років. Про це свідчать оновлені дані на графіку розміщення ОВДП у 1-му кварталі, пишуть "Українські новини".
Упродовж першого кварталу поточного року планується розміщувати папери з терміном обігу 3 місяці, 6 місяців, 1-4 роки обігу і 7 років.
7-річні папери будуть розміщуватися 28 січня, 25 лютого та 31 березня.
Як зазначається, у валюті розміщення ОВДП не заплановано.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:51
Так 1% від 2,9 мільярда це явно не 45,6 млн доларів! Чи вони якось по іншому рахують?! І щось мені підказує, що податки з цих премій сплачені не були і не будуть!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:53
За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), сукупні доходи держбюджету (загальний + спеціальний фонди) за 2019 рік становили 998,2 млрд грн, що 70,1 млрд грн більше (+7,6%), ніж за 2018 рік, але на 35,3 млрд грн менше (-3,4%), ніж планувалося.
Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють податкові органи, за 2019 рік зросли на 66,7 млрд грн (+17,1%) до 457,3 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше (+0,8%) від плану. При цьому відшкодування ПДВ зросло на 15,4% - до 151,9 млрд грн.
Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють митні органи, за 2019 рік скоротилися на 19 млрд грн (-5,6%) до 319,9 млрд грн, що на 32,6 млрд грн менше (-9,3%), ніж планувалося.
Сума платежів НБУ до держказни в 2019 році становила 64,9 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році, та на 17,3 млрд грн більше, ніж планувалося.
P.S. Доходи держбюджету за грудень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 13,7 млрд грн (+16,1%) - до 98,5 млрд грн, що на 22 млрд грн більше (+28,8%), ніж планувалося.
Відшкодування ПДВ становило 9,83 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у грудні 2018 року.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:38
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:07
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:21
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