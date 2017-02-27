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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:52

  yama написав:
  Vert написав:Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.

выплатили все за декабрь еще 27.12.2019


Коммерческие организации нет. В частности Метинвест.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:27

Только вроде как затихла торговая война США с Китаем , стало горячо на Ближнем востоке.

Сегодня ночью США замочили иранского генерала Сулеймани, которого подозревают в организации нападени на посольство США в Багдаде.

Нефть за ночь +3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:49

Міністерство фінансів у січні-березні поточного року має намір розміщувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вперше запропонує папери з терміном обігу 7 років. Про це свідчать оновлені дані на графіку розміщення ОВДП у 1-му кварталі, пишуть "Українські новини".

Упродовж першого кварталу поточного року планується розміщувати папери з терміном обігу 3 місяці, 6 місяців, 1-4 роки обігу і 7 років.

7-річні папери будуть розміщуватися 28 січня, 25 лютого та 31 березня.

Як зазначається, у валюті розміщення ОВДП не заплановано.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:51

  zРадио написав:Бонусов еще подвезли - маме в Майами и жене в Люксембург :mrgreen:

Руководство Нафтогаза получит $25 млн премий

Наблюдательный совет Нафтогаза еще ранее предусмотрел премии руководству компании в случае выигрыша дела в Стокгольмском арбитраже.
Благодаря выплате российским Газпромом украинской компании Нафтогаз 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, руководство предприятия получит миллионные премии, о чем ранее сообщала ЕП.
Как известно, в 2018 году после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины наблюдательный совет Нафтогаза принял решение о премии для руководства компании в размере 45,6 млн долларов.
Бонусная сумма правлению – это 1% от выигрыша.
При этом 20 млн долларов уже были выплачены. По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

korrespondent.net/ukraine/4176998-rukovodstvo-naftohaza-poluchyt-25-mln-premyi

Так 1% від 2,9 мільярда це явно не 45,6 млн доларів! Чи вони якось по іншому рахують?! І щось мені підказує, що податки з цих премій сплачені не були і не будуть!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:53

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), сукупні доходи держбюджету (загальний + спеціальний фонди) за 2019 рік становили 998,2 млрд грн, що 70,1 млрд грн більше (+7,6%), ніж за 2018 рік, але на 35,3 млрд грн менше (-3,4%), ніж планувалося.

Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють податкові органи, за 2019 рік зросли на 66,7 млрд грн (+17,1%) до 457,3 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше (+0,8%) від плану. При цьому відшкодування ПДВ зросло на 15,4% - до 151,9 млрд грн.

Обсяг надходжень до держбюджету, які адмініструють митні органи, за 2019 рік скоротилися на 19 млрд грн (-5,6%) до 319,9 млрд грн, що на 32,6 млрд грн менше (-9,3%), ніж планувалося.

Сума платежів НБУ до держказни в 2019 році становила 64,9 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році, та на 17,3 млрд грн більше, ніж планувалося.

P.S. Доходи держбюджету за грудень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросли на 13,7 млрд грн (+16,1%) - до 98,5 млрд грн, що на 22 млрд грн більше (+28,8%), ніж планувалося.

Відшкодування ПДВ становило 9,83 млрд грн, що на 2,2% менше, ніж у грудні 2018 року.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:20

Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:38

  сірий написав:Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5

не согласен,график = зубъя пилы, т.е. боковичек
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:50

Ось вам і "чорний лебідь".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:07

если начнется война между США и Ираном, то это коснется и Украины. Сильно коснется…
Ведь в этом случае произойдет резкий взлет цен на нефть (затем и на газ), а также произойдет обвал на мировых фондовых биржах — что толкнет спекулянтов к срочному выводу денег из ОВГЗ, а это, в свою очередь, приведет к мощному обвалу гривны (со всеми вытекающими последствиями)…
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:21

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма!

11:00
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ВО

Далі буде!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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