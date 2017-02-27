кмк, 3 января межбанк всегда шёл вниз.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:25
кмк, 3 января межбанк всегда шёл вниз.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:31
банки только начали переваривать казначейскую гривну, потом обнал, потом обмен для себя и того парня. аккурат 8-11 января.плюс 8 числа гривневые выплаты овгз+купоны,~6млрд.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:34
До питання 1 чи таки 2 роки ревальвації!
В колонці рік середній курс між купівлею і продажем в грн. достуний мені на початок року. В колонці з відсотками зміна курсу на кінець року.
Якщо 2017 рік був роком як інфляції золота, так і девальвації валют,
то 2018 рік був роком дефляції золота, та ревальвації валют,
а ось 2019 рік став роком інфляції золота, та другим роком ревальвації валют!
ВО
Далі буде!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 січ, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:34
но на рынок может снова выйти поручик и всё испортить :)
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42
поэтому курс 23,70, а не 23.30.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:01
... може тепер з Долярчика потрібно брати приклад?
- як відсвяткували Новий рік?
- той товар, що Ви дешевше закупили - доки вистачить?
п. с.
... у чарівному місті Лева 55-58/70-75
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:03
За 2 роки ревальвації якщо під грушею
2018____Зараз___відсоток
21,8496 16,495 -24,51 AUD
33,5000 26,550 -20,75 EUR
0,47500 0,3800 -20.00 RUB
37,4500 30,900 -17,49 GBP
28,0250 23,800 -15,07 USD
28,5500 24,250 -15,06 CHF
1166,89 1157,5 -0,805 XAU
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 03.01.2020 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
Якось виділюяться 2 десь близеньки групи:
- євро з рублем (мабуть однаково постраждали від санкцій проти московії). Та за часом - в 2018 постраждала гараздо більше московія, а ось Європа наздогнала тільки в 2019 році;
- франк та доляр. На кінець 2019 року доляр таки поступився трохи франку.
Детально по роках можно подивитись тут
До питання 1 чи таки 2 роки ревальвації!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 січ, 2020 12:17, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:13
США спит и видит, как пересадить мировой спрос с нефти из залива на свою сланцевую. Поэтому, будет не взлет, а замещение одного источника конкурирующим.
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