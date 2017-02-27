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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:25

  сірий написав:Ну что, господа хорошие, МБ указал путь -идём сегодня на 23,5

кмк, 3 января межбанк всегда шёл вниз.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:31

банки только начали переваривать казначейскую гривну, потом обнал, потом обмен для себя и того парня. аккурат 8-11 января.плюс 8 числа гривневые выплаты овгз+купоны,~6млрд.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:34

До питання 1 чи таки 2 роки ревальвації!


Зображення

В колонці рік середній курс між купівлею і продажем в грн. достуний мені на початок року. В колонці з відсотками зміна курсу на кінець року.

Якщо 2017 рік був роком як інфляції золота, так і девальвації валют,

то 2018 рік був роком дефляції золота, та ревальвації валют,

а ось 2019 рік став роком інфляції золота, та другим роком ревальвації валют!

ВО

Далі буде!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 січ, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:34

но на рынок может снова выйти поручик и всё испортить :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:но на рынок может снова выйти поручик и всё испортить :)

да, где же его аукцион на 1000 мио ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42

  Яша написав:но на рынок может снова выйти поручик и всё испортить :)

*Відправлено з Чату
поэтому курс 23,70, а не 23.30.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:01

  холява написав:Автор77-8 НЕ МАЛОСЛОВНЫХ СООБЩЕНИЙ
somilitark-11 СООБЩЕНИЙ...
...ЗА ДЕНЬ .

*** ....к детям сходите ,деньги в подвале пересчитайте ,.....капельницу в конце концов , ну нудноооооо от прочитанного.

... може тепер з Долярчика потрібно брати приклад? :D

- як відсвяткували Новий рік?

- той товар, що Ви дешевше закупили - доки вистачить?

п. с.
... у чарівному місті Лева 55-58/70-75
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:03

За 2 роки ревальвації якщо під грушею



2018____Зараз___відсоток
21,8496 16,495 -24,51 AUD

33,5000 26,550 -20,75 EUR
0,47500 0,3800 -20.00 RUB

37,4500 30,900 -17,49 GBP

28,0250 23,800 -15,07 USD
28,5500 24,250 -15,06 CHF

1166,89 1157,5 -0,805 XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 03.01.2020 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

Якось виділюяться 2 десь близеньки групи:
- євро з рублем (мабуть однаково постраждали від санкцій проти московії). Та за часом - в 2018 постраждала гараздо більше московія, а ось Європа наздогнала тільки в 2019 році;
- франк та доляр. На кінець 2019 року доляр таки поступився трохи франку.

Детально по роках можно подивитись тут
До питання 1 чи таки 2 роки ревальвації!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 січ, 2020 12:17, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:13

  edvardd написав:
если начнется война между США и Ираном, то это коснется и Украины. Сильно коснется…
Ведь в этом случае произойдет резкий взлет цен на нефть (затем и на газ), а также произойдет обвал на мировых фондовых биржах — что толкнет спекулянтов к срочному выводу денег из ОВГЗ, а это, в свою очередь, приведет к мощному обвалу гривны (со всеми вытекающими последствиями)…

США спит и видит, как пересадить мировой спрос с нефти из залива на свою сланцевую. Поэтому, будет не взлет, а замещение одного источника конкурирующим.
juristkostya
 
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