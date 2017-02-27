Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:13

Насчет тарифов, они не в мае, а уже так нормально подпрыгивают.Сообщение будет всем наверное интересно,может простят,что не совсем в тему.Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .Итак газ:октябрь -6-30ноябрь - 5-70декабрь -6-30январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)Я не о цене.Цена должна быть рыночная,чтобы стимулировать бережливое использование ресурса и энергоэффективность.Я к тому, что - ни фига не расписали, что куда и сколько в чей карман конкретного монополиста попадает.Тем более обещали разобраться с прозрачностью начисления.Ведь есть и другая сторона медали.Если монополист злоупотребляет.А в нашей стране перегиб палки чувствуется.Значит мега прибыль идет на "жирование" монополиста.Значит у населения меньше возможности потратить деньги на что-нибудь другое,значит меньше налогов,ну и т.п. обычная история с мультипликатором,в цепочке и пресловутое промпроизводство в т.ч.Отсюда -т.е. от жирования монополистовне только угнетение роста и развития страны,что когда-нибудь увидим и в курсах нацвалюты,но и перегибы насчет мгновенной конвертации гривны и отправки миллионов долларов родственникам.Зеркало недели подсчитывало - было в какой-то год доход руководства - 1 млн.грн. в день. Сейчас - очевидно, не меньше будет.Что-то не так в консерватории очевидно.Оно все связано:тарифы монополийтемпы развития страныподушевой ВВПкурсы нацвалютыперспективы экономики и т.п.