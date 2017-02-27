А що таке у ваших таблицях BYD?(даруйте за допитливість, бо не читаю ваших дописів, а оце у око впало)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:59
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:01
Кстати о матрацах
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46252 ... orozhchymy
Насчет тарифов, они не в мае, а уже так нормально подпрыгивают.
Сообщение будет всем наверное интересно,может простят,что не совсем в тему.
Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .
Итак газ:
октябрь -6-30
ноябрь - 5-70
декабрь -6-30
январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)
Я не о цене.
Цена должна быть рыночная,чтобы стимулировать бережливое использование ресурса и энергоэффективность.
Я к тому, что - ни фига не расписали, что куда и сколько в чей карман конкретного монополиста попадает.Тем более обещали разобраться с прозрачностью начисления.
Ведь есть и другая сторона медали.
Если монополист злоупотребляет.
А в нашей стране перегиб палки чувствуется.
Значит мега прибыль идет на "жирование" монополиста.
Значит у населения меньше возможности потратить деньги на что-нибудь другое,
значит меньше налогов,
ну и т.п. обычная история с мультипликатором,
в цепочке и пресловутое промпроизводство в т.ч.
Отсюда -т.е. от жирования монополистов
не только угнетение роста и развития страны,
что когда-нибудь увидим и в курсах нацвалюты,
но и перегибы насчет мгновенной конвертации гривны и отправки миллионов долларов родственникам.
Зеркало недели подсчитывало - было в какой-то год доход руководства - 1 млн.грн. в день. Сейчас - очевидно, не меньше будет.Что-то не так в консерватории очевидно.
Оно все связано:
тарифы монополий
темпы развития страны
подушевой ВВП
курсы нацвалюты
перспективы экономики и т.п.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:23
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46289 ... yst-gryvni
Міжбанк: більшість чинників грають на користь гривні
Для тех, кому лень читать новость в оригинале:
1.Рынок малообъемный.Экспортерам нужна гривна за зачисленные перед новом годом валютные поступления.
2.Банки и обменки обожрались валютой в новогодний период и теперь ее нужно немножко сплавить.
3.Спрос низкий,поскольку импортеры еще не раздуплились,им валюта пока что не нужна в канун выходных.
4.Если НБУ захочет,он может спровоцировать новый ажиотаж в случае если закупится через планку, но на моменте пока такого не наблюдается.
5.Психологический настрой налички - на моменте- разворот.
В принципе, наверное не исключен тот вариант ,о котором я писал, векторы будут очевидны в период с 15-го по 30-е января, т.е. когда публика начнет отходить от новогоднего настроения.
Одновременно там и разгар акционов запланирован.
Но с другой стороны - будет ясна позиция НБУ ,
если они поймут, что валят экономику и планы по доходам,
им загнать курсы вверх вполне под силу,
пусть пользуются пока рынок управляем, а то как бы не заигрались.
В любом случае будет интересно.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 03 січ, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:26
Автор77
Так насправді всі все знають . Але навіть ті , хто хоче щось змінити - не знає , як це реально зробити . Ну от давайте розпишіть варіанти - як демонополізувати енергетичний сектор ...
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якийсь у Вас неправильний ексклюзив На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" (особистий кабінет на 104.ua):
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:30
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:32
Ну начнем с того,что обещали разобраться и сделать все прозрачным.
И ни фига.
Продолжим с того, что они очевидно не понимают :
можно что-то там продать ненужное с их точки зрения - предприятия,землю и т.п.
Но полноценного драйва, полноценного сокращения отставания на десятки лет от поляков - это не запустит.
Система гнилая.
Латино-американский, или русский тип экономики.
Выкачивание нацресурсов в пользу ограниченного количества карманов.
Впереди все равно тупик,рано,или поздно,так не развиваются по взрослому.
Вот пусть и думают.
Им за это деньги платят, и не такие как нам с вами.
И все в их силах,было бы желание на хвост наступить и не испугаться.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:35
Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.
Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.
На біржевих торгах ф'ючерси на золото підскочили на 1,4% до 1550,43 доларів за унцію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що це найвищий рівень з вересня 2019 року. Водночас ф'ючерси на платину перевищили 1000 доларів за унцію уперше з початку 2018 року, ціни на срібло також зросли.
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