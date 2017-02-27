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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3340334133423343>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:59

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

11:00
Зображення

ВО

Далі буде!

А що таке у ваших таблицях BYD?(даруйте за допитливість, бо не читаю ваших дописів, а оце у око впало)
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:01

Кстати о матрацах

В Килийском районе Одесской области жители двух сел обнаружили на свалке матрас, в который была спрятана крупная сумма денег.

Об этом в четверг, 2 января, сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко в Facebook.

По его словам, после огласки о находке сразу несколько жителей села заявили, что деньги принадлежат им, однако доказать это никто не смог.

"Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета", – написал Бойченко.

Он отметил, что деньги будут храниться в мэрии в течение полугода. Если за это время не удастся установить их владельца, деньги передадут людям, которые их нашли.

"Вместе с этим хочу опровергнуть байки. Найденная сумма это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов и не евро. Наши родные гривны", – сообщил Бойченко.

Он отметил, что о передаче денег на хранения был составлен соответствующий акт.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46252 ... orozhchymy
Насчет тарифов, они не в мае, а уже так нормально подпрыгивают.

Сообщение будет всем наверное интересно,может простят,что не совсем в тему.
Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .

Итак газ:
октябрь -6-30
ноябрь - 5-70
декабрь -6-30
январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)

Я не о цене.
Цена должна быть рыночная,чтобы стимулировать бережливое использование ресурса и энергоэффективность.

Я к тому, что - ни фига не расписали, что куда и сколько в чей карман конкретного монополиста попадает.Тем более обещали разобраться с прозрачностью начисления.

Ведь есть и другая сторона медали.
Если монополист злоупотребляет.
А в нашей стране перегиб палки чувствуется.
Значит мега прибыль идет на "жирование" монополиста.
Значит у населения меньше возможности потратить деньги на что-нибудь другое,
значит меньше налогов,
ну и т.п. обычная история с мультипликатором,
в цепочке и пресловутое промпроизводство в т.ч.

Отсюда -т.е. от жирования монополистов
не только угнетение роста и развития страны,
что когда-нибудь увидим и в курсах нацвалюты,
но и перегибы насчет мгновенной конвертации гривны и отправки миллионов долларов родственникам.
Зеркало недели подсчитывало - было в какой-то год доход руководства - 1 млн.грн. в день. Сейчас - очевидно, не меньше будет.Что-то не так в консерватории очевидно.

Оно все связано:
тарифы монополий
темпы развития страны
подушевой ВВП
курсы нацвалюты
перспективы экономики и т.п.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:23

  Філ написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

11:00
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ВО

Далі буде!

А що таке у ваших таблицях BYD?(даруйте за допитливість, бо не читаю ваших дописів, а оце у око впало)



BYD ASK покупка продажа
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46289 ... yst-gryvni
Міжбанк: більшість чинників грають на користь гривні

Для тех, кому лень читать новость в оригинале:
1.Рынок малообъемный.Экспортерам нужна гривна за зачисленные перед новом годом валютные поступления.
2.Банки и обменки обожрались валютой в новогодний период и теперь ее нужно немножко сплавить.
3.Спрос низкий,поскольку импортеры еще не раздуплились,им валюта пока что не нужна в канун выходных.
4.Если НБУ захочет,он может спровоцировать новый ажиотаж в случае если закупится через планку, но на моменте пока такого не наблюдается.
5.Психологический настрой налички - на моменте- разворот.

В принципе, наверное не исключен тот вариант ,о котором я писал, векторы будут очевидны в период с 15-го по 30-е января, т.е. когда публика начнет отходить от новогоднего настроения.
Одновременно там и разгар акционов запланирован.
Но с другой стороны - будет ясна позиция НБУ ,
если они поймут, что валят экономику и планы по доходам,
им загнать курсы вверх вполне под силу,
пусть пользуются пока рынок управляем, а то как бы не заигрались.
В любом случае будет интересно.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 03 січ, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:26

Автор77
Так насправді всі все знають . Але навіть ті , хто хоче щось змінити - не знає , як це реально зробити . Ну от давайте розпишіть варіанти - як демонополізувати енергетичний сектор ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:...Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .
Итак газ:
октябрь -6-30
ноябрь - 5-70
декабрь -6-30
январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)
...

Якийсь у Вас неправильний ексклюзив :) На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" (особистий кабінет на 104.ua):
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:30

  Puente написав:Автор77
Так насправді всі все знають . Але навіть ті , хто хоче щось змінити - не знає , як це реально зробити . Ну от давайте розпишіть варіанти - як демонополізувати енергетичний сектор ...

https://www.nerc.gov.ua/?id=19617
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:32

  Puente написав:Автор77
Так насправді всі все знають . Але навіть ті , хто хоче щось змінити - не знає , як це реально зробити . Ну от давайте розпишіть варіанти - як демонополізувати енергетичний сектор ...


Ну начнем с того,что обещали разобраться и сделать все прозрачным.
И ни фига.
Продолжим с того, что они очевидно не понимают :
можно что-то там продать ненужное с их точки зрения - предприятия,землю и т.п.

Но полноценного драйва, полноценного сокращения отставания на десятки лет от поляков - это не запустит.
Система гнилая.
Латино-американский, или русский тип экономики.
Выкачивание нацресурсов в пользу ограниченного количества карманов.
Впереди все равно тупик,рано,или поздно,так не развиваются по взрослому.
Вот пусть и думают.
Им за это деньги платят, и не такие как нам с вами.

И все в их силах,было бы желание на хвост наступить и не испугаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:35

Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.

На біржевих торгах ф'ючерси на золото підскочили на 1,4% до 1550,43 доларів за унцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це найвищий рівень з вересня 2019 року. Водночас ф'ючерси на платину перевищили 1000 доларів за унцію уперше з початку 2018 року, ціни на срібло також зросли.
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