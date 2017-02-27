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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:45
Автор77 написав:
...Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .
Итак газ:
октябрь -6-30
ноябрь - 5-70
декабрь -6-30
январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)
...
Зеленая роса.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58
hxbbgaf написав:
Зеленая роса.
Зелена скверна затягує наш світ (варкрафт)
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:03
Церква свинорылов
Как впрочем и любая другая
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:08
Sungsam написав:
Якийсь у Вас неправильний ексклюзив
На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"
Ви забули, що з січня цього року відокремлюють платіж за транспортування газу, тому буде ще одна платіжка на +-1грн.
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stryzhko
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:14
Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:18
stryzhko написав: Sungsam написав:
Якийсь у Вас неправильний ексклюзив
На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"
Ви забули, що з січня цього року відокремлюють платіж за транспортування газу, тому буде ще одна платіжка на +-1грн.
12 Грн щомісяця - за транспортування (нова, друга платіжка)https://youtu.be/xyeQgBoxjug
відео із кабінету по газу (офіційне)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:52
zzzzzz написав:
Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.
Сегодня ниачем день был изначально. В конце следующей недели будем выводы делать...
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escobar
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:55
escobar написав: zzzzzz написав:
Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.
Сегодня ниачем день был изначально. В конце следующей недели будем выводы делать...
Сегодня должна прийти подпитка для наличного рынка от всяких "пидрядчиков бюджета" Им под конец года хорошо бабулесов налили в последние дни года.
Пора же денюжку осваивать )))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:57
Яша написав:
банки только начали переваривать казначейскую гривну, потом обнал, потом обмен для себя и того парня. аккурат 8-11 января.плюс 8 числа гривневые выплаты овгз+купоны,~6млрд.*Відправлено з Чату
Обнальщики работают с такой скоростью что ветер свистит, как только деньга падает на счет все распиливают в момент. Единственно могут банки тормознуть, если не в доле ))
Живите своим умом!
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