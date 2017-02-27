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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3341334233433344>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:45

  Автор77 написав:...Но - эксклюзив насчет нового январского тарифа .
Итак газ:
октябрь -6-30
ноябрь - 5-70
декабрь -6-30
январь - 7-99 (свежая сегодняшняя инфо с горячей линии,уже с транспортировкой)
...

Зеленая роса.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  500 написав:Кстати о матрацах


ось де справжній багато-сот-мільярдний матрац :)

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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Зеленая роса.


Зелена скверна затягує наш світ (варкрафт)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:03

  greenozon написав:
  500 написав:Кстати о матрацах


ось де справжній багато-сот-мільярдний матрац :)

http://radiolemberg.com/ua-articles/ua- ... noho-fondu

Церква свинорылов :)
Как впрочем и любая другая
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Sungsam написав:Якийсь у Вас неправильний ексклюзив :) На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"

Ви забули, що з січня цього року відокремлюють платіж за транспортування газу, тому буде ще одна платіжка на +-1грн.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:14

Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:18

  stryzhko написав:
Sungsam написав:Якийсь у Вас неправильний ексклюзив :) На скріншоті інфоормація про кінцеву вартість газу з серпня по грудень і вже за січень для побутових споживачів ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"

Ви забули, що з січня цього року відокремлюють платіж за транспортування газу, тому буде ще одна платіжка на +-1грн.



12 Грн щомісяця - за транспортування (нова, друга платіжка)
https://youtu.be/xyeQgBoxjug

відео із кабінету по газу (офіційне)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:52

  zzzzzz написав:Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.

Сегодня ниачем день был изначально. В конце следующей недели будем выводы делать...
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:55

  escobar написав:
  zzzzzz написав:Киев прямо как межбанк 23,63 / 23,67
помоему с обеда спрос не возобновился, во всяком случае так кажется по оферам которые снижаются.

Сегодня ниачем день был изначально. В конце следующей недели будем выводы делать...

Сегодня должна прийти подпитка для наличного рынка от всяких "пидрядчиков бюджета" Им под конец года хорошо бабулесов налили в последние дни года.
Пора же денюжку осваивать )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:57

  Яша написав:банки только начали переваривать казначейскую гривну, потом обнал, потом обмен для себя и того парня. аккурат 8-11 января.плюс 8 числа гривневые выплаты овгз+купоны,~6млрд.

*Відправлено з Чату


Обнальщики работают с такой скоростью что ветер свистит, как только деньга падает на счет все распиливают в момент. Единственно могут банки тормознуть, если не в доле ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3341334233433344>
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