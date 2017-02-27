zzzzzz написав:Сегодня должна прийти подпитка для наличного рынка от всяких "пидрядчиков бюджета" Им под конец года хорошо бабулесов налили в последние дни года. Пора же денюжку осваивать )))
Я на днях с дочкой смотрел ну-погоди,там был эпизод,когда в цирке волк украл мешок,убежал в укромное место,раскрыл его,а в мешке оказалась дудочка для успокоения и ядовитая змея,так к чему веду,мне кажется ваши последние сообщения это и есть та дудочка,в которую надо подуть и курс должен взлетать,заговорил курс старыми лекалами и он поднял голову(((
23.60,дороже вроде и принимают,но я сомневаюсь,на дворе почти весенняя погода и курс такой же))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Qwerty написав:Так 1% від 2,9 мільярда це явно не 45,6 млн доларів! Чи вони якось по іншому рахують?!
Именно. Если помните, в Стокгольме рассматривалось 2 дела. Первое дело о гарантиях покупки газа, где истцом был Газпром, а Нефтегаз - ответчиком, мы проиграли (сумма 2,02 млрд долларов, декабрь 2017-го). Второе дело о гарантиях транзита газа, где истцом был Нефтегаз, а Газпром - ответчиком, мы выиграли (4,63 млрд долларов, март 2018-го).
По зачету встречных требований на момент принятия второго решения Газпром остался должен Нефтегазу 2,56 млрд долларов (4,63 минус 2,02 и набежавшие проценты).
Но в лучших традициях дерибана бонусы в виде 1% руководству Нефтегаза были начислены с суммы "грязного" долга (т.е. и с 2,5 выигранных миллиардов и с 2 проигранных)
zРадио написав:Именно. Если помните, в Стокгольме рассматривалось 2 дела. Первое дело о гарантиях покупки газа, где истцом был Газпром, а Нефтегаз - ответчиком, мы проиграли (сумма 2,02 млрд долларов, декабрь 2017-го). Второе дело о гарантиях транзита газа, где истцом был Нефтегаз, а Газпром - ответчиком, мы выиграли (4,63 млрд долларов, март 2018-го).
По зачету встречных требований на момент принятия второго решения Газпром остался должен Нефтегазу 2,56 млрд долларов (4,63 минус 2,02 и набежавшие проценты).
Но в лучших традициях дерибана бонусы в виде 1% руководству Нефтегаза были начислены с суммы "грязного" долга (т.е. и с 2,5 выигранных миллиардов и с 2 проигранных
Український держхолдинг розраховував отримати від 6,5 до 16 млрд доларів, зустрічна вимога російської компанії – 5 млн доларів за транзитний газ, який начебто несанкціоновано "осів" в Україні. Останню арбітри відхилили.
Що стосується вимог НАКу, компанія домоглася компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.
Але всю суму українська компанія не отримає. Річ у тім, що у Нафтогазу є непогашена заборгованість перед Газпромом за газ, який Україна отримала у 2014 році.
"Ця заборгованість є більшою, ніж сума компенсації, яку Газпром повинен повернути Україні зважаючи на перегляд ціни, якої НАК домігся завдяки грудневому рішенню арбітражу", - пояснили у Нафтогазі, не назвавши при цьому конкретної цифри.
Повідомляється, що за результатами двох арбітражних проваджень "Газпром" повинен оплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу". Саме на цю суму може розраховувати НАК.
Таким чином виходить, що заборгованість української компанії за газ, поставлений в 2014 році, становить приблизно 2 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.