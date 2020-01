Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:48

antey1969 написав: antey1969 написав: flyman написав: Я вчора взяв по 24.6

Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.

На шампанское и икорку уже заработал.)))

Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.

дякую, і вам того же... дякую, і вам того же...

