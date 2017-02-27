Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:32

Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницюПочинає діяти з................28.12.2019..............08.01.2020дата розрахунку...............27.12.2019..............03.01.2020Євро......................26,422..................26,3932Долар США......................23,6862.................После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.Открылись на 7 копеек ниже прошлогоднего закрытия. В 10-15 приподнялись на копейку вверх и остановились до 11-35. К этому времени на рынок вышли заявки редких клиентов, которые решили заняться валютой в единственный торговый день среди череды праздников. Продавцов оказалось больше, и котировки поползли вниз. До 12 опустились на 5 копеек и остановились.Перед обедом концепция снова поменялась, и котировки выросли на 2 копейки. После этого биды уже не двигались, после обеда на копейку сузился спред.Официальный курс встретили котировками 23.6500 - 23.6700. За день котировки снизились на 2 копейки относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия.Сессия прошла достаточно сумбурно, что не удивительно для начала года и межпраздничья.Этот день в истории:2019 - 27.5117 (-384)2018 - 27.8905 (-422)2017 - 26.69242016 - 23.7837Официальный курс все также рассчитывается по состоянию на 15-30. Изменилось время опубликования.ЗЫ Специально для ждунов апокалипсиса: