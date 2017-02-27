zzzzzz написав:Сегодня должна прийти подпитка для наличного рынка от всяких "пидрядчиков бюджета" Им под конец года хорошо бабулесов налили в последние дни года. Пора же денюжку осваивать )))
Я на днях с дочкой смотрел ну-погоди,там был эпизод,когда в цирке волк украл мешок,убежал в укромное место,раскрыл его,а в мешке оказалась дудочка для успокоения и ядовитая змея,так к чему веду,мне кажется ваши последние сообщения это и есть та дудочка,в которую надо подуть и курс должен взлетать,заговорил курс старыми лекалами и он поднял голову(((
23.60,дороже вроде и принимают,но я сомневаюсь,на дворе почти весенняя погода и курс такой же))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
komp написав:Libo Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик... Я тебе говорю о твоих словах "получили"...
У всего есть верхняя и нижняя цена. И у хруща в Киеве и у акции американской корпорации. Акция Локхид Мартин во время последнего кризиса стоила $40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше, чем до кризиса … Плюс за все эти годы $10 в год дивиденды … Могут снова упасть... Как и твой хрущ... Переживем, правда? Но пока надеемся на лучшее. Пока твоему хрущу и Локхид Мартину ничего плохого не предвещается. Если ты переживаешь, то могу успокоить в 2020-м все будет ок. Но при первой же возможности вали из своего хруща в современное комфортабельное жильё.
$40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницю Починає діяти з................28.12.2019..............08.01.2020 дата розрахунку...............27.12.2019..............03.01.2020 Євро......................26,422..................26,3932 Долар США......................23,6862.................23,6785 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 7 копеек ниже прошлогоднего закрытия. В 10-15 приподнялись на копейку вверх и остановились до 11-35. К этому времени на рынок вышли заявки редких клиентов, которые решили заняться валютой в единственный торговый день среди череды праздников. Продавцов оказалось больше, и котировки поползли вниз. До 12 опустились на 5 копеек и остановились. Перед обедом концепция снова поменялась, и котировки выросли на 2 копейки. После этого биды уже не двигались, после обеда на копейку сузился спред. Официальный курс встретили котировками 23.6500 - 23.6700. За день котировки снизились на 2 копейки относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия. Сессия прошла достаточно сумбурно, что не удивительно для начала года и межпраздничья.
Этот день в истории: 2019 - 27.5117 (-384) 2018 - 27.8905 (-422)
2017 - 26.6924 2016 - 23.7837
Официальный курс все также рассчитывается по состоянию на 15-30. Изменилось время опубликования.