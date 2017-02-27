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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3341334233433344>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:57

  Яша написав:банки только начали переваривать казначейскую гривну, потом обнал, потом обмен для себя и того парня. аккурат 8-11 января.плюс 8 числа гривневые выплаты овгз+купоны,~6млрд.

*Відправлено з Чату


Обнальщики работают с такой скоростью что ветер свистит, как только деньга падает на счет все распиливают в момент. Единственно могут банки тормознуть, если не в доле ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07

  zzzzzz написав:Сегодня должна прийти подпитка для наличного рынка от всяких "пидрядчиков бюджета" Им под конец года хорошо бабулесов налили в последние дни года.
Пора же денюжку осваивать )))


Я на днях с дочкой смотрел ну-погоди,там был эпизод,когда в цирке волк украл мешок,убежал в укромное место,раскрыл его,а в мешке оказалась дудочка для успокоения и ядовитая змея,так к чему веду,мне кажется ваши последние сообщения это и есть та дудочка,в которую надо подуть и курс должен взлетать,заговорил курс старыми лекалами и он поднял голову(((

23.60,дороже вроде и принимают,но я сомневаюсь,на дворе почти весенняя погода и курс такой же))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:35

  zzzzzz написав:Обнальщики работают с такой скоростью что ветер свистит, как только деньга падает на счет все распиливают в момент. Единственно могут банки тормознуть, если не в доле ))

пошли таки денежки, блумберг 23.80 светит..

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:48

  antey1969 написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.

Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.

На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет

дякую, і вам того же...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:54

Киев 23,67 / 75

Добавили пару копеек. Но пока как-то неоднозначно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:54

  somilitark написав:
  antey1969 написав:На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет

Новичкам везёт,на вашем месте я бы поспешил на полугодовой депо.

А Флая нечего троллить,он выловил все банки трупы,ему выхватить пик по курсу,это как в очередной раз получить свои деньги не из банка,а из фонду грабування(с).

дивись, за рік, грубо кажучи, 6% чистої доходності з депозитів + 12% на курсвовій різниці.

один 2019 рік перекрив майже повністю втрати 2014...2015 рр.
а нікомунепотрібні куплені до йолки на чергову порцію % від гриші, вкладеної при курсі ПА25++.

перед тим, трохи більша порція була куплена ПА23.25 (кажись піймав тоді дно)

Але я тут як дехто з форумчан, недоотриманим віртуальним прибутком не сильно переймаюся. Ну сидів би зара з Лесями і Сковородами. І шо? А так з Франклінами і Грантами. Теж достойна компашка.

Зі. злив 0.05 ефіра (куплено по 133.25) по 138.25 за хвилину вже брали по 139+, глянув знов через 5 хв. уже 137.5.
Так що не заробив? Потіряв? Зрада чи перемога?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 січ, 2020 16:10, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:55

  somilitark написав:23.60,дороже вроде и принимают,но я сомневаюсь,на дворе почти весенняя погода и курс такой же))

В Николаеве какой-то разброд и шатания...
покупка 23,40-23,60,
продажа 23,65(ц.рынок),23,70(идеябанк),23,80(многие ПОВы),24,30 :shock: (приват)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:03

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  antey1969 написав:На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет

Новичкам везёт,на вашем месте я бы поспешил на полугодовой депо.


Сезонность сбилась. Курс гривны остался плавающий, но привязку к лету я бы не делал. Минимум может быть в феврале или в марте, а может мы его в декабре прошли.

Курс будет плавать, это даже не обсуждается, но уже не будет такой ярковыраженной сезонности зима-лето.

прив"язка до сезонності свят коли приїзжають масово гастрікі, і мікросезонність до 25, коли тре гасити позики бегемоту і ще податкова наносезонність і получково-авансова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:24

  Libo написав:
  komp написав:Libo
Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...
Я тебе говорю о твоих словах "получили"...


У всего есть верхняя и нижняя цена. И у хруща в Киеве и у акции американской корпорации. Акция Локхид Мартин во время последнего кризиса стоила $40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше, чем до кризиса … Плюс за все эти годы $10 в год дивиденды … Могут снова упасть... Как и твой хрущ... Переживем, правда? :roll: Но пока надеемся на лучшее. Пока твоему хрущу и Локхид Мартину ничего плохого не предвещается.
Если ты переживаешь, то могу успокоить в 2020-м все будет ок. Но при первой же возможности вали из своего хруща в современное комфортабельное жильё. :wink:

$40, а через пару лет уже $400, т.е. в 4 раза больше :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницю
Починає діяти з................28.12.2019..............08.01.2020
дата розрахунку...............27.12.2019..............03.01.2020
Євро......................26,422..................26,3932
Долар США......................23,6862.................23,6785
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 7 копеек ниже прошлогоднего закрытия. В 10-15 приподнялись на копейку вверх и остановились до 11-35. К этому времени на рынок вышли заявки редких клиентов, которые решили заняться валютой в единственный торговый день среди череды праздников. Продавцов оказалось больше, и котировки поползли вниз. До 12 опустились на 5 копеек и остановились.
Перед обедом концепция снова поменялась, и котировки выросли на 2 копейки. После этого биды уже не двигались, после обеда на копейку сузился спред.
Официальный курс встретили котировками 23.6500 - 23.6700. За день котировки снизились на 2 копейки относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия.
Сессия прошла достаточно сумбурно, что не удивительно для начала года и межпраздничья.

Этот день в истории:
2019 - 27.5117 (-384)
2018 - 27.8905 (-422)

2017 - 26.6924
2016 - 23.7837

Официальный курс все также рассчитывается по состоянию на 15-30. Изменилось время опубликования.

ЗЫ Специально для ждунов апокалипсиса: https://korrespondent.net/lifestyle/4178460-dyzainer-sozdala-odezhdu-dlia-vyzhyvanyia-v-buduschem :lol:
Сибарит
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