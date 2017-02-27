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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3342334333443345

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:46

  Libo написав:
  Игорь Алексеевич написав:до лета можно за грн. не волноваться. а вот далее??? я думаю летом начнется вывод из огвз и тогда курс уйдёт резко к отметке.... ведь не будут же эти идиоты постоянно держать бумагу. срубят бабки и выведут.


Обязательно так и сделали бы, если бы ты им подсказал куда вывести …
Домой под 0% или вообще под отрицательный процент они не хотят.
Подскажи им, плиз? :roll:

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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я думаю, что сезонные продавцы сейчас задавили спрос на валюту своим предложением и вышли в ноль па25. Дальше будем смотреть.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:49

  flyman написав:Ну сидів би зара з Лесями і Сковородами. І шо? А так з Франклінами і Грантами. Теж достойна компашка.

Не з Лесями, то вже не гроші, а з Вовками та Гришками :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:56

  Zebra написав:Я думаю, что сезонные продавцы сейчас задавили спрос на валюту своим предложением и вышли в ноль па25. Дальше будем смотреть.

Не факт. можливий варіант, що в останні робочі дні 2019 в гривню переходили в основному спекулянти. Сезонники чекають наступного тижня після Різдва.
Але із такими спредами і такими курсами прийому - не факт, що всі будуть спішити позбутись зелених папірців. Особливо у Західній частині України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:06

  lrs7719 написав:На фоне пред-пост и между праздничной болтовни - ИМХО - интересные размышления Деркача (взято с фейсбука) о курсовой динамике и ОВДП.

lrs7719, интересно было почитать. Но не понятно какого Деркача вы имели ввиду, да и фейсбук не у всех есть. Гугл выдает 100000 результатов.. :( если забить Деркач :| :|
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15

Курси на зараз

  Філ написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

11:00
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ВО

Далі буде!

А що таке у ваших таблицях BYD?(даруйте за допитливість, бо не читаю ваших дописів, а оце у око впало)


Вітаюсь совсіма!
Протупив :oops: Вибачте! Звісно має бути BID.
18:00
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ВО

PS
Знову тупить штатний файлобмінник :evil:
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:17

Patrick
https://bp.ubr.ua/profile/derkach-aleks ... evich-1075
Живите своим умом!
zzzzzz
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