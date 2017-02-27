Libo написав:
Обязательно так и сделали бы, если бы ты им подсказал куда вывести …
Домой под 0% или вообще под отрицательный процент они не хотят.
Подскажи им, плиз?
В акции американских компаний ВПК
За день плюс пять
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:46
В акции американских компаний ВПК
За день плюс пять
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я думаю, что сезонные продавцы сейчас задавили спрос на валюту своим предложением и вышли в ноль па25. Дальше будем смотреть.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:49
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:56
Не факт. можливий варіант, що в останні робочі дні 2019 в гривню переходили в основному спекулянти. Сезонники чекають наступного тижня після Різдва.
Але із такими спредами і такими курсами прийому - не факт, що всі будуть спішити позбутись зелених папірців. Особливо у Західній частині України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:06
lrs7719, интересно было почитать. Но не понятно какого Деркача вы имели ввиду, да и фейсбук не у всех есть. Гугл выдает 100000 результатов.. если забить Деркач
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15
Курси на зараз
Вітаюсь совсіма!
Протупив Вибачте! Звісно має бути BID.
18:00
ВО
PS
Знову тупить штатний файлобмінник
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:17
Живите своим умом!
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