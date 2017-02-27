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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3343334433453346

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27

Нацбанк сегодня опять интервенил
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27

https://business.ua/biznes-vlada/8146-oleg-ustenko-spravzhnya-tragediya-ukrajini-v-tomu-shcho-mi-za-stolittya-ne-zminili-strukturu-nashogo-sirovinnogo-eksportu?fbclid=IwAR2Ovf8jchOvw7JGxlo6CbuU-ojZdIrMBziQEGwnj6s3EVVNinSlf5IuFI0#.XgCtjM6p4E4.facebook интересное интервью человека, к которому прислушивается Президент

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31

Результаты интервенций за неделю

За неделю, состоявшую из одного дня, НБУ выкупил 50 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
План выполнил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:34

Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:39

  fin написав:Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?

ты точно не там ходил
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:42

  fin написав:Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?


Купляйте в інтернет-банкінгах. Альфа, наприклад, продажа 23,9
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:46

  Сибарит написав:За неделю, состоявшую из одного дня, НБУ выкупил 50 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
План выполнил.


Интересно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3343334433453346
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