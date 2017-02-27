Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27
Нацбанк сегодня
опять интервенил
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27
https://business.ua/biznes-vlada/8146-oleg-ustenko-spravzhnya-tragediya-ukrajini-v-tomu-shcho-mi-za-stolittya-ne-zminili-strukturu-nashogo-sirovinnogo-eksportu?fbclid=IwAR2Ovf8jchOvw7JGxlo6CbuU-ojZdIrMBziQEGwnj6s3EVVNinSlf5IuFI0#.XgCtjM6p4E4.facebook интересное интервью человека, к которому прислушивается Президент
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31
За неделю, состоявшую из одного дня, НБУ выкупил 50 млн.
Все методом интервенции по единому курсу. План выполнил.
Сибарит
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:34
Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?
fin
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:39
fin написав:
Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?
ты точно не там ходил
SILVER_UA
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:42
fin написав:
Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?
Купляйте в інтернет-банкінгах. Альфа, наприклад, продажа 23,9
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:46
Сибарит написав:
За неделю, состоявшую из одного дня, НБУ выкупил 50 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
План выполнил.
Интересно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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