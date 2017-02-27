Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:58

fin написав: Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак? Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?

Блин,уже забыл когда в последний раз банками пользовался для валютообмена.Последний раз еще когда конвертнул и все что было, и еще немного оборотных средств -когда наливали по 200 дол. на чела в канун осенних выборов 2014-го.Курс уже точно не помню - где-то 13-14, кажется было.В очереди с 5 утра не стоял, приходил после обеда.Касирши из госбанка за шоколадку "плюс" (плюс был в небольшой валюте) отдавали по пару тысяч долларов ежедневно( не на территории самого банка,чтобы не палиться), пока не конвертнул все что надо было.А так редко - обменка надежная, причем по опту захожу прямо к руководству в подсобку, всегда отдают по более интересному курсу,чем на окнах, опт это 1-2 тысячи и уже можно разговаривать (хотя в Киеве может по другому опт считается, не знаю, но у нас - так).Ну и чаще, а точнее почти всегда на черном рынке на точках у знакомых пахарей подпольного валютного фронта.Там всега курсы мега-оптимальные, не знаю почем сегодня отдавали,но уверен - значительно ниже 24.Желательно толлько большими суммами не светить,лучше пару раз сходить и обязательно к знакомым,а если надо когда 5-10 штук поменять - то это только в собственной закрытой на все замки изнутри автомашине,куда предварительно приглашаешь валютчика, с которым работаешь.Да и желательно предварительно "забиться" о курсах, так как пока едешь ,то может рынок поменяться, а так "забился" и даже если не в собственную пользу, или наоброт не в пользу валютчика - то все равно обмен по строго оговоренным курса, лицо фирмы так сказать, иначе если спрыгнуть, то авторитет теряется и с тобой никто работать потом не захочет, кодекс так сказать.Курсы у них зависят от тренда - стрелка вниз, или стрелка вверх, например, евро все лето и осень покупал за доллар ниже форекса даже, так как оно было в низходящем векторе.То же и с гривной - если нет гривны, то отдают валюту образно говоря - задаром, а валюту при этом берут по сильно заниженным.Ну и наоборот бывает - все хотят валюту,а ее нет, и банки с обменками или не продают, или по сильно завышенным толкают, тогда и ЧР реагирует соответственно.