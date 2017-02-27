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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27
Нацбанк сегодня
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27
https://business.ua/biznes-vlada/8146-oleg-ustenko-spravzhnya-tragediya-ukrajini-v-tomu-shcho-mi-za-stolittya-ne-zminili-strukturu-nashogo-sirovinnogo-eksportu?fbclid=IwAR2Ovf8jchOvw7JGxlo6CbuU-ojZdIrMBziQEGwnj6s3EVVNinSlf5IuFI0#.XgCtjM6p4E4.facebook интересное интервью человека, к которому прислушивается Президент
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31
Результаты интервенций за неделю
За неделю, состоявшую из одного дня, НБУ выкупил 50 млн.
Все методом интервенции по единому курсу.
План выполнил.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:34
Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:39
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:42
Купляйте в інтернет-банкінгах. Альфа, наприклад, продажа 23,9
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:46
Интересно.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:58
Блин,уже забыл когда в последний раз банками пользовался для валютообмена.
Последний раз еще когда конвертнул и все что было, и еще немного оборотных средств -
когда наливали по 200 дол. на чела в канун осенних выборов 2014-го.
Курс уже точно не помню - где-то 13-14, кажется было.
В очереди с 5 утра не стоял, приходил после обеда.
Касирши из госбанка за шоколадку "плюс" (плюс был в небольшой валюте ) отдавали по пару тысяч долларов ежедневно( не на территории самого банка,чтобы не палиться), пока не конвертнул все что надо было.
А так редко - обменка надежная, причем по опту захожу прямо к руководству в подсобку, всегда отдают по более интересному курсу,чем на окнах, опт это 1-2 тысячи и уже можно разговаривать (хотя в Киеве может по другому опт считается, не знаю, но у нас - так).
Ну и чаще, а точнее почти всегда на черном рынке на точках у знакомых пахарей подпольного валютного фронта.
Там всега курсы мега-оптимальные, не знаю почем сегодня отдавали,
но уверен - значительно ниже 24.
Желательно толлько большими суммами не светить,
лучше пару раз сходить и обязательно к знакомым,
а если надо когда 5-10 штук поменять - то это только в собственной закрытой на все замки изнутри автомашине,
куда предварительно приглашаешь валютчика, с которым работаешь.
Да и желательно предварительно "забиться" о курсах, так как пока едешь ,то может рынок поменяться, а так "забился" и даже если не в собственную пользу, или наоброт не в пользу валютчика - то все равно обмен по строго оговоренным курса, лицо фирмы так сказать, иначе если спрыгнуть, то авторитет теряется и с тобой никто работать потом не захочет, кодекс так сказать.
Курсы у них зависят от тренда - стрелка вниз, или стрелка вверх, например, евро все лето и осень покупал за доллар ниже форекса даже, так как оно было в низходящем векторе.
То же и с гривной - если нет гривны, то отдают валюту образно говоря - задаром, а валюту при этом берут по сильно заниженным.
Ну и наоборот бывает - все хотят валюту,а ее нет, и банки с обменками или не продают, или по сильно завышенным толкают, тогда и ЧР реагирует соответственно.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 03 січ, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:59
У нас по вменяемы обменкам 23.73/23.75. Разница в 2 копейки, как в старые добрые времена. И объемы в обе стороны хорошие. Ну а у барыг как обычно - от 23.65/24.00 до 23.40/23.75.
Кстати, а мониторинг по он-лайн банкам опять переехал на новый сайт?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:03
Значить НБУ все-таки не проти щоб гривня була трішки дешевшою. Або до них разом із Мінфіном почала доходити інформація від виробників та промисловості, що "не такими ж темпами". Бізнесу чим менше змін і чим вони повільніші - тим краще!
В будь якому випадку складається враження, що після пробиття курсу 24 грн/дол. НБУ активніше почав грати на стороні слабкої гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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