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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3344334533463347

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:06

  Искатель написав:Нацбанк сегодня опять интервенил

Ему выплачивать по прошлым долгам до фига и больше в первом квартале! И чем сильнее будут мантры "ждем па 20", тем больше он скупит нужной ему валюты. Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара. :mrgreen: Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12

fin

ТАС, Белочка, ПУМБ светили по 23,80. Как и киевские обменки вечером
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24

  greenozon написав:кешлес тактікс

онлай Альфа продаж по 24.10
онлайн Рада купівля по 24.30
провернути одну котлетку - Профіт!
:wink:

Рада - фуфло... :(
Vadim V
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