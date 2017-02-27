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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:06
Ему выплачивать по прошлым долгам до фига и больше в первом квартале! И чем сильнее будут мантры "ждем па 20", тем больше он скупит нужной ему валюты. Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара.
Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...
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yuri_m
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12
fin
ТАС, Белочка, ПУМБ светили по 23,80. Как и киевские обменки вечером
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ryabchenko2
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24
greenozon написав:
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Vadim V
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