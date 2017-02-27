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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33453346334733483349>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:06

  Искатель написав:Нацбанк сегодня опять интервенил

Ему выплачивать по прошлым долгам до фига и больше в первом квартале! И чем сильнее будут мантры "ждем па 20", тем больше он скупит нужной ему валюты. Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара. :mrgreen: Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12

fin

ТАС, Белочка, ПУМБ светили по 23,80. Как и киевские обменки вечером
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24

  greenozon написав:кешлес тактікс

онлай Альфа продаж по 24.10
онлайн Рада купівля по 24.30
провернути одну котлетку - Профіт!
:wink:

Рада - фуфло... :(
Днепр чр 23,50/24,80-90 , не могут устаканиться , болтаются как 0 в ополонке )))
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:36

Кількість фізичних осіб, що займаються підприємництвом, зросла на 4%
https://news.finance.ua/ua/news/-/46242 ... 2019-rotsi
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:42

  Vadim V написав:
  Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж, а долар був 23,00 на 24,00,

А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?

А навіщо мені було питати те, що мені не потрібно... Що на табло було я озвучив, народу багато стояло в електронній черзі до операторів, якісь же операції вони проводили, собі я купив 200 євро... О 12 годині відділення закінчувало роботу з клієнтами. Про ім"я не зрозумів... Чиє ім"я я вам повинен розсекретити?! Тих, хто в черзі стояв? Так я не знав, що вам буде цікаво...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:43

  greenozon написав:Кількість фізичних осіб, що займаються підприємництвом, зросла на 4%
https://news.finance.ua/ua/news/-/46242 ... 2019-rotsi

Просто часть теневых легализовалась, а часть наоборот оформилась с нуля для прокрутки бюджетного бабла. При стабильно падающей уже полгода экономике эти 4% ФОПов вообще ни о чём.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:48

По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:55

  yuri_m написав: Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара. :mrgreen: Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...


Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.
Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы!
А что касается твоих прогнозов про кредит МВФ, никого больше не смеши. Уже даже по брехунцю рассказали об указании Трампа максимально поддержать Украину по всем азимутам. У него сейчас нет другого выхода, кроме как прогнуться перед Зелёным. Не задобрит Зелёного - может сливать воду и собирать дембельский чемодан. На крючке он у нас. С сентября. Крепко.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:04

  Patrick написав:olgerd Курс НБУ стабилен до 8 января

Хороша була можливість сплати розстрочки по нерухомості... Курс до 8 січня 23,68, продажа на чорному ринку по 24,80 - ітого 1,12 на доларові плюса... Якихось тисяч 30 можна було закинути і заробити якусь копійку... Полінився це зробити... Втратив момент! Шо поробиш! Буває життя підкидає і такі заробітки!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:04

  andrein написав:По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.


Один наш укроп продал два стартапа. Один за $175 млн., другой за $150 млн. С лихвой перекрыл падение металлургов. И экологию не запаскудил.
Перестаньте смотреть с трепетом на металлургов. Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии. Выгляни в окошко. Там 21 век. 3-е тысячелетие. Люди по улице ходят с гаджетами, а не с чугунными заготовками.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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