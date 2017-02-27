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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:06
Ему выплачивать по прошлым долгам до фига и больше в первом квартале! И чем сильнее будут мантры "ждем па 20", тем больше он скупит нужной ему валюты. Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара.
Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...
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yuri_m
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12
fin
ТАС, Белочка, ПУМБ светили по 23,80. Как и киевские обменки вечером
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ryabchenko2
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24
greenozon написав:
кешлес тактікс
онлай Альфа продаж по 24.10
онлайн Рада купівля по 24.30
провернути одну котлетку - Профіт!
Рада - фуфло...
Днепр чр 23,50/24,80-90 , не могут устаканиться , болтаются как 0 в ополонке )))
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Vadim V
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:36
Кількість фізичних осіб, що займаються підприємництвом, зросла на 4%https://news.finance.ua/ua/news/-/46242 ... 2019-rotsi
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greenozon
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:42
Vadim V написав: Qwerty написав:
Сьогодні в центрі на Богдана Хмельницького заходив в їх велике відділення, бо терміново потрібно було купити 200 євро віддати за ліки, був шокований курсом євро - 26,80 на продаж, а долар був 23,00 на 24,00,
А пароль у них спрашивали , тоесть хочу купить питсот/тысчщу долларов ? а в атвет ,нетуууу!!!
п.с. пачему имя секретите?
А навіщо мені було питати те, що мені не потрібно... Що на табло було я озвучив, народу багато стояло в електронній черзі до операторів, якісь же операції вони проводили, собі я купив 200 євро... О 12 годині відділення закінчувало роботу з клієнтами. Про ім"я не зрозумів... Чиє ім"я я вам повинен розсекретити?! Тих, хто в черзі стояв? Так я не знав, що вам буде цікаво...
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Qwerty
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:43
Просто часть теневых легализовалась, а часть наоборот оформилась с нуля для прокрутки бюджетного бабла. При стабильно падающей уже полгода экономике эти 4% ФОПов вообще ни о чём.
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yuri_m
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:48
По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.
Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.
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andrein
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:55
yuri_m написав:
Афера с гоняловом по кругу некой суммы валюты под видом нерезидентов уже не действует, как прежде. Вот и гребут по тем ценам, какие есть на сейчас. Но для всех рассказывают, что это интервенция для сдерживания падения доллара.
Ага, охотно верю! Особенно глядя, сколько миллиардов "никому не нужных бумажек" предстоит выплатить в 1 квартале. И при почти нулевых шансах на кредит от МВФ...
Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.
Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы!
А что касается твоих прогнозов про кредит МВФ, никого больше не смеши. Уже даже по брехунцю рассказали об указании Трампа максимально поддержать Украину по всем азимутам. У него сейчас нет другого выхода, кроме как прогнуться перед Зелёным. Не задобрит Зелёного - может сливать воду и собирать дембельский чемодан. На крючке он у нас. С сентября. Крепко.
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Libo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:04
Patrick написав:olgerd
Курс НБУ стабилен до 8 января
Хороша була можливість сплати розстрочки по нерухомості... Курс до 8 січня 23,68, продажа на чорному ринку по 24,80 - ітого 1,12 на доларові плюса... Якихось тисяч 30 можна було закинути і заробити якусь копійку... Полінився це зробити... Втратив момент! Шо поробиш! Буває життя підкидає і такі заробітки!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:04
andrein написав:
По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.
Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.
Один наш укроп продал два стартапа. Один за $175 млн., другой за $150 млн. С лихвой перекрыл падение металлургов. И экологию не запаскудил.
Перестаньте смотреть с трепетом на металлургов. Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии. Выгляни в окошко. Там 21 век. 3-е тысячелетие. Люди по улице ходят с гаджетами, а не с чугунными заготовками.
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