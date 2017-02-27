ну прям як Маргаретт Тетчер послала на.. шахтьоров Грейт Брітана
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну прям як Маргаретт Тетчер послала на.. шахтьоров Грейт Брітана
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:15
Типо Украина производит гаджеты ? Или тот кто получил 175 млн.долл. ещё в Украине с такими деньгами ? Наверное в гривну сконвертировал.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 03 січ, 2020 22:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
можна в самого НБУ повчитись -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:18
Это схема по прокрутке валюты НБУ и Минфином через ОВГЗ. Описывал её подробно неделю назад, или чуть раньше. По этой схеме и устраивали загон в гривну, изображая бурный слив эфемерными нерезидентами. А реально крутили одну и ту же сумму через переброску с баланса НБУ на баланс Минфина и обратно, используя в виде прокладки ОВГЗ. Утром сливали валюту на межбанке, ускоряя укрепление гривны. Вечером выкупали проданную сумму, и возвращали обратно на баланс НБУ. А на следующий день всё снова по кругу! И создавалась иллюзия постоянного превышения предложения валюты на рынке над спросом.
Однако при этом ЗВР практически не росли. Что и означало, что НБУ и Минфин просто гоняли каждый день через межбанк одни и те же 40-50 миллионов долларов через подставные фирмы, которые и изображали нерезидентов. Этой суммы было достаточно, чтобы предложение превышало спрос на торгах, и курс продолжал ползти вниз.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:24
Насовсем так.
Например.Минфин гасит 7%-ные валютные еврооблигации на 200 млн.долл., нерезидентам предлагает
15%-ные ОВГЗ. Нерезы идут на межбанк, продают доллары, гривна уходит Минфину за ОВГЗ, доллары выкупает НБУ. Потом НБУ продаёт валюту напрямую Минфину, Минфин гасит следующие еврооблигации на 200 млн.долл. и все сначала. Валюты в стране больше не становится (и это видно по ЗВР), но на межбанке идет водопад долларов.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 03 січ, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:25
Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой. Да, в самом начале, где-то в июне, реально была залита приличная сумма. Чтобы дать первичный толчок падению курса. А дальше уже толпа подхватила эту тему и от НБУ требовалось только отслеживать настроения и регулярно закидывать от 10 до 50 миллионов баксов для поддержания тенденции. Причем эта сумма не расходовалась по факту из ЗВР, поскольку каждый день в конце торгов НБУ выкупал её снова на свой баланс. Вот так малыми силами, фактически только за аренду 50 лямов у НБУ, и загнали курс с 27 до 23.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Занадто, бо це не валюта НБУ крутиться по колу, а валюта йде від нерезів до інших закордонних кредиторів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:35
Зачем тебе квартира в Киеве? В Лубнах хуже? Ты же все равно ездишь в Киев побухать, пошпилиться и позажигать … Снял номер в хорошем отеле и зажигай. В Киеве отели почти даром. И пересчитай в сутки ту сумму, которую ты выложишь за квартиру … А её содержание?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:36
Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса. Ведь у НБУ есть информация с торгов на межбанке в режиме реального времени. И он видит равновесную цену. В нужный момент выходила его фирма "Рога и копыта", и относительно небольшой суммой валила курс дальше.
Условно предложение и спрос на торгах 100 миллионов. Вышли, скинули 2-3 ляма, и курс ушел на 2 копейки ниже. Скинули 5 лямов - курс ушел на панике на 10 копеек ниже. Главное сформировать тенденцию на рынке и вовремя её подпитывать.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими.
Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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