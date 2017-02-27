Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:18

Libo написав: Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.

Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы! Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы!

Это схема по прокрутке валюты НБУ и Минфином через ОВГЗ. Описывал её подробно неделю назад, или чуть раньше. По этой схеме и устраивали загон в гривну, изображая бурный слив эфемерными нерезидентами. А реально крутили одну и ту же сумму через переброску с баланса НБУ на баланс Минфина и обратно, используя в виде прокладки ОВГЗ. Утром сливали валюту на межбанке, ускоряя укрепление гривны. Вечером выкупали проданную сумму, и возвращали обратно на баланс НБУ. А на следующий день всё снова по кругу! И создавалась иллюзия постоянного превышения предложения валюты на рынке над спросом.Однако при этом ЗВР практически не росли. Что и означало, что НБУ и Минфин просто гоняли каждый день через межбанк одни и те же 40-50 миллионов долларов через подставные фирмы, которые и изображали нерезидентов. Этой суммы было достаточно, чтобы предложение превышало спрос на торгах, и курс продолжал ползти вниз.