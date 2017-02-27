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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3346334733483349>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии.


ну прям як Маргаретт Тетчер послала на.. шахтьоров Грейт Брітана :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:15

  Libo написав:
  andrein написав:По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.


Один наш укроп продал два стартапа. Один за $175 млн., другой за $150 млн. С лихвой перекрыл падение металлургов. И экологию не запаскудил.
Перестаньте смотреть с трепетом на металлургов. Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии. Выгляни в окошко. Там 21 век. 3-е тысячелетие. Люди по улице ходят с гаджетами, а не с чугунными заготовками.
:lol: :lol: :lol:


Типо Украина производит гаджеты ? Или тот кто получил 175 млн.долл. ещё в Украине с такими деньгами ? Наверное в гривну сконвертировал. :)
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 03 січ, 2020 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта.


можна в самого НБУ повчитись - https://bank.gov.ua/news/all/natsionaln ... ersal-bank


:)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:18

  Libo написав:Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.
Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы!

Это схема по прокрутке валюты НБУ и Минфином через ОВГЗ. Описывал её подробно неделю назад, или чуть раньше. По этой схеме и устраивали загон в гривну, изображая бурный слив эфемерными нерезидентами. А реально крутили одну и ту же сумму через переброску с баланса НБУ на баланс Минфина и обратно, используя в виде прокладки ОВГЗ. Утром сливали валюту на межбанке, ускоряя укрепление гривны. Вечером выкупали проданную сумму, и возвращали обратно на баланс НБУ. А на следующий день всё снова по кругу! И создавалась иллюзия постоянного превышения предложения валюты на рынке над спросом.

Однако при этом ЗВР практически не росли. Что и означало, что НБУ и Минфин просто гоняли каждый день через межбанк одни и те же 40-50 миллионов долларов через подставные фирмы, которые и изображали нерезидентов. Этой суммы было достаточно, чтобы предложение превышало спрос на торгах, и курс продолжал ползти вниз.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:24

  yuri_m написав:
  Libo написав:Тут не все спецы по аферам с гоняловом валюты.
Можно, плиз, поподробнее о схеме, упомянутой тобой? Как можно несколько раз прогнать одну и ту же валюту и положить в свой карман гривну за каждый прогон? Это же деньги из ничего! Научи. Есть валюта. Завтра пойду и прогоню таким же макаром в банке. 50% навара твои. Но чур без тюрьмы!

Это схема по прокрутке валюты НБУ и Минфином через ОВГЗ. Описывал её подробно неделю назад, или чуть раньше. По этой схеме и устраивали загон в гривну, изображая бурный слив эфемерными нерезидентами. А реально крутили одну и ту же сумму через переброску с баланса НБУ на баланс Минфина и обратно, используя в виде прокладки ОВГЗ. Утром сливали валюту на межбанке, ускоряя укрепление гривны. Вечером выкупали проданную сумму, и возвращали обратно на баланс НБУ. А на следующий день всё снова по кругу! И создавалась иллюзия постоянного превышения предложения валюты на рынке над спросом.

Насовсем так.
Например.Минфин гасит 7%-ные валютные еврооблигации на 200 млн.долл., нерезидентам предлагает
15%-ные ОВГЗ. Нерезы идут на межбанк, продают доллары, гривна уходит Минфину за ОВГЗ, доллары выкупает НБУ. Потом НБУ продаёт валюту напрямую Минфину, Минфин гасит следующие еврооблигации на 200 млн.долл. и все сначала. Валюты в стране больше не становится (и это видно по ЗВР), но на межбанке идет водопад долларов.
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 03 січ, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:25

  andrein написав:Не совсем так.
Например.Минфин гасит 7%-ные валютные еврооблигации на 200 млн.долл., нерезидентам предлагает
15%-ные ОВГЗ. Нерезы идут на межбанк, продают доллары, гривна уходит Минфину, доллары выкупает НБУ. Потом НБУ продаёт валюту напрямую Минфину, Минфин гасит следующие еврооблигации и все сначала. Валюты в стране больше не становится (и это видно по ЗВР), но на межбанке идет водопад долларов.

Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой. Да, в самом начале, где-то в июне, реально была залита приличная сумма. Чтобы дать первичный толчок падению курса. А дальше уже толпа подхватила эту тему и от НБУ требовалось только отслеживать настроения и регулярно закидывать от 10 до 50 миллионов баксов для поддержания тенденции. Причем эта сумма не расходовалась по факту из ЗВР, поскольку каждый день в конце торгов НБУ выкупал её снова на свой баланс. Вот так малыми силами, фактически только за аренду 50 лямов у НБУ, и загнали курс с 27 до 23.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными".

Занадто, бо це не валюта НБУ крутиться по колу, а валюта йде від нерезів до інших закордонних кредиторів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:35

  Qwerty написав:Хороша була можливість сплати розстрочки по нерухомості... Курс до 8 січня 23,68, продажа на чорному ринку по 24,80 - ітого 1,12 на доларові плюса... Якихось тисяч 30 можна було закинути і заробити якусь копійку... Полінився це зробити... Втратив момент! Шо поробиш! Буває життя підкидає і такі заробітки!


Зачем тебе квартира в Киеве? В Лубнах хуже? Ты же все равно ездишь в Киев побухать, пошпилиться и позажигать … Снял номер в хорошем отеле и зажигай. В Киеве отели почти даром. И пересчитай в сутки ту сумму, которую ты выложишь за квартиру … А её содержание? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:36

  lapay написав:Занадто, бо це не валюта НБУ крутиться по колу, а валюта йде від нерезів до інших закордонних кредиторів.

Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса. Ведь у НБУ есть информация с торгов на межбанке в режиме реального времени. И он видит равновесную цену. В нужный момент выходила его фирма "Рога и копыта", и относительно небольшой суммой валила курс дальше.

Условно предложение и спрос на торгах 100 миллионов. Вышли, скинули 2-3 ляма, и курс ушел на 2 копейки ниже. Скинули 5 лямов - курс ушел на панике на 10 копеек ниже. Главное сформировать тенденцию на рынке и вовремя её подпитывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса

Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими.
Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою! :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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