yuri_m написав:Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой.
Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут? Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали? А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели?
lapay написав:Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд.
Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?
Libo написав:Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут?
Так в том же и весь фокус, что ЗВР не выросли!
Libo написав:Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали? А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели?
Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты. И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m написав:Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса
Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими. Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою!
Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает.