RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3346334733483349

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:46

  yuri_m написав:Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой.


Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут? Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?
А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7608
З нами з: 14.11.11
Подякував: 322 раз.
Подякували: 3782 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:46

  lapay написав:Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд.

Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?

  Libo написав:Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут?

Так в том же и весь фокус, что ЗВР не выросли!

  Libo написав:Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?
А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели? :roll:

Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты. И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m
 
Повідомлень: 738
З нами з: 25.11.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:48

  lapay написав:
  yuri_m написав:Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса

Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими.
Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою! :)


Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. :)
И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает. :)
andrein
 
Повідомлень: 574
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 79690.html

Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на I квартал

https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 82620.html
Яким буде курс долара в Україні: прогноз на 2020 рік
Автор77
 
Повідомлень: 607
З нами з: 09.11.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
4
6
  #<1 ... 3346334733483349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16487 2030519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 21:16
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6765 1493655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:42
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24297)
03.01.2020 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.