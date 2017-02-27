yuri_m написав:Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой.
Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут? Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали? А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели?
lapay написав:Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд.
Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?
Libo написав:Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут?
Так в том же и весь фокус, что ЗВР не выросли!
Libo написав:Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали? А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели?
Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты. И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m написав:Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса
Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими. Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою!
Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает.
Х.з.,но в прошлом году 5-го числа у нас ЧР без гривоса сидел, и готов был отдавать по сладким курсам любую валюту. Как в этот год будет -проверим и купим если что. По идее банки закрыты с обеда суботы плюс три дня выходных, народ потащится прогуливать остатки сладки только на ЧР, могут и не справиться с валом валюты менялы, смотря как публика гулять будет. Скорее всего буду отоваривать часть декабрьского дохода именно в воскресенье. Мне нынешние курсы подходят, по прежнему считаю это определенной халявой.
Такой себе полу-годовой уже бонус ( ежемесячный).
С гривной перестал играться после того, как банковские ставки в более менее стабильных банках сильно упали, ну и когда налог на депо впаяли.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 03 січ, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?
Ні, все по плану Мінфіна довести долю гривневих боргів до 50% з бувших 30%. Тому і, практично, не брались валютні борги, а активно продавались ОВДП, які не хотіли брати в 2018. Результат - зовнішний борг зменшився, за рік, на 2 млрд доларів, внутрішній борг зріс на 54 млрд гривень, або на 6,5 млрд доларів, якщо врахувати зміну курса.
yuri_m написав:Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты
Це теж, але експортери не будуть продавати більше того, що наторгували, а тут реально зросли об'єми продажів валюти на міжбанку.
andrein написав:Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает.
На інших ризикованих ринках теж бум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yuri_m написав:И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...
Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста. Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор. Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др. По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели. Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые. Готовьтесь.
lapay написав:Ні, все по плану Мінфіна довести долю гривневих боргів до 50% з бувших 30%. Тому і, практично, не брались валютні борги, а активно продавались ОВДП, які не хотіли брати в 2018.
Тебя что, budivelnik покусал? Доля гривневого госдолга ниже 33% не опускалась, наверно, уже лет 15. На сегодня - 41%. Какие с 30% до 50%?
Кстати, увеличение доли гривневого долга в общем долге выше 40% - предвестник приближающейся девальвации. Я не говорю, что здесь обязательно есть причинно-следственная связь - может и нет. Но корреляция такая наблюдается...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 січ, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Libo написав:По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели. Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые. Готовьтесь.
Так нема стакана. ЗВР майже не зросли, борги теж практично на місці, якщо окремо рахувати валютні і гривневі борги. Просто "сценарій трохи по-дебільному написаний" (с) А є падіння промвиробництва, курса долара і зростання вартості обслуговування боргів. Усьо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.