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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3347334833493350>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:46

  yuri_m написав:Я просто упростил всю схему для простоты понимания "пересичными". Главное, что эта была в основном афера по созданию иллюзии на рынке о заливании Украины валютой.


Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут? Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?
А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:46

  lapay написав:Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд.

Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?

  Libo написав:Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут?

Так в том же и весь фокус, что ЗВР не выросли!

  Libo написав:Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?
А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели? :roll:

Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты. И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:48

  lapay написав:
  yuri_m написав:Ни от каких нерезидентов валюта для падения курса с 27 до 23 не приходила! Сливали валюту наши экспортеры, которых тупо развели этой схемой, как котят. Нет, частично конечно и от реальных нерезидентов, но там доля совсем малая и они входили при любом курсе. А крутилась валюта от НБУ чисто для сброса курса

Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. В нас що, рвонув експорт і торгівельний баланс? Ні, такий самий, а от валютні борги дійсно активно заміщались дорогими гривневими.
Наші експортери не такі дурні, щоб із офшорів масово міняти валюту на ОВДП, а от нерези масово хлинули, і не тільки на наш ринок. А наші курівники радісно плещуть в долонці, як аргентинці між дефолтами - От тепер ми заживемо, бо валюта льється рікою! :)


Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. :)
И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 79690.html

Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара: экономический прогноз на I квартал

https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 82620.html
Яким буде курс долара в Україні: прогноз на 2020 рік


Х.з.,но в прошлом году 5-го числа у нас ЧР без гривоса сидел, и готов был отдавать по сладким курсам любую валюту.
Как в этот год будет -проверим и купим если что.
По идее банки закрыты с обеда суботы плюс три дня выходных, народ потащится прогуливать остатки сладки только на ЧР, могут и не справиться с валом валюты менялы, смотря как публика гулять будет.
Скорее всего буду отоваривать часть декабрьского дохода именно в воскресенье.
Мне нынешние курсы подходят, по прежнему считаю это определенной халявой.

Такой себе полу-годовой уже бонус ( ежемесячный).

С гривной перестал играться после того, как банковские ставки в более менее стабильных банках сильно упали, ну и когда налог на депо впаяли.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 03 січ, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?

Ні, все по плану Мінфіна довести долю гривневих боргів до 50% з бувших 30%. Тому і, практично, не брались валютні борги, а активно продавались ОВДП, які не хотіли брати в 2018. Результат - зовнішний борг зменшився, за рік, на 2 млрд доларів, внутрішній борг зріс на 54 млрд гривень, або на 6,5 млрд доларів, якщо врахувати зміну курса.
  yuri_m написав:Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты

Це теж, але експортери не будуть продавати більше того, що наторгували, а тут реально зросли об'єми продажів валюти на міжбанку.
  andrein написав:Никаких новых нерезидентов нет. Это просто те нерезы, которые застряли в еврооблигациях после реструктуризации Яресько и только в 2019 году стали получать своё. :)
И то что они не свалили с деньгами после такого, а перевложились, то на это есть серьёзная причина о которой мало кто знает.

На інших ризикованих ринках теж бум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:15

ви все класно описуєте, що було з курсом...розкажіть краще, що буде з ним у 2020 році
Востаннє редагувалось Pupsik в П'ят 03 січ, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:17

  yuri_m написав:И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...


Экономика далеко не падающая! А выходящая на завистную для многих траекторию роста.
Резко замедлилось бегство капитала. Увеличился приплыв капитала через теневой сектор.
Активизировался ИТ сектор и прочие сферы высоких технологий. Заробитчане поверили в стабилизацию и погнали в Украину не просто сотку родным на жизнь, а на более серьезные инвестиции. Коррупция поджала хвост и резко уменьшилась потребность в валюте для подношений, яхт, самолетов, заморских вилл. И др., и др.
По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели.
Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые.
Готовьтесь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:25

  Pupsik написав:ви все класно описуєте, що було з курсом...розкажіть краще, що буде з ним у 2020 році


А кто его знает что будет. В аграрной супердержаве надо молиться, чтобы не было засухи, не дай Бог. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:26

  lapay написав:Ні, все по плану Мінфіна довести долю гривневих боргів до 50% з бувших 30%. Тому і, практично, не брались валютні борги, а активно продавались ОВДП, які не хотіли брати в 2018.




Тебя что, budivelnik покусал? :mrgreen: Доля гривневого госдолга ниже 33% не опускалась, наверно, уже лет 15. На сегодня - 41%. Какие с 30% до 50%?

Кстати, увеличение доли гривневого долга в общем долге выше 40% - предвестник приближающейся девальвации. Я не говорю, что здесь обязательно есть причинно-следственная связь - может и нет. Но корреляция такая наблюдается...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 січ, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:По пять капель с каждого фактора, вот и получился стакан миллиардов, который вы раньше не видели.
Дальше только по нарастающей. Жир будет покруче, чем в нулевые.
Готовьтесь.

Так нема стакана. ЗВР майже не зросли, борги теж практично на місці, якщо окремо рахувати валютні і гривневі борги. Просто "сценарій трохи по-дебільному написаний" (с)
А є падіння промвиробництва, курса долара і зростання вартості обслуговування боргів. Усьо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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