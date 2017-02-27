Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:46

lapay написав: Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд. Якщо в 18-ому році НБУ викупив 1,5 млрд доларів, то цього 7,5 млрд.

Libo написав: Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут? Очень сомнительно. Как одна и та же сумма гоняется - утром сдал, вечером выкупил - а ЗВР при этом растут?

Libo написав: Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?

А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели? Значит, есть плюс, есть другие сливающие? Но зачем они постоянно сдают? Почему раньше не участвовали в этой движухе? Они дураки? Но откуда они вдруг к нам приехали?А во-вторых, НБУ и раньше сливал и выкупал валюту, это его функция, но такой эффект не наступал. Почему именно сейчас все подурели?

Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?Так в том же и весь фокус, что ЗВР не выросли!Эффект стада. Если все знают, что завтра доллар будет стоить дешевле, чем сегодня, то конечно будут продавать сегодня! В этом же и суть загона. Июнь-июль еще держались, думали. Но НБУ и Минфин всё крутили и крутили свою схему, понижая и понижая курс. А экспортерам же налоги и зарплаты платить надо? Надо. Вот и поневоле подключились к сливу валюты. И вообще как может быть при падающей экономике такой водопад валюты? Откуда? Чистое вытряхивание "матрасов"...