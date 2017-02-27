Libo
Завтра буду в Киеве .
...на Подоле !
Все время буду искать глазами Вас.
Сказали , что повезут в Черноморку ,но не знаю куда (в какой район).
Так что , если увидите , тощего , лысого , с знаками отличия военных Шотландии в берете , это я.
)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:30
Libo
Завтра буду в Киеве .
...на Подоле !
Все время буду искать глазами Вас.
Сказали , что повезут в Черноморку ,но не знаю куда (в какой район).
Так что , если увидите , тощего , лысого , с знаками отличия военных Шотландии в берете , это я.
)))
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:59
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра резко на 24
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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