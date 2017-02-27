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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3347334833493350

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:30

Libo


Завтра буду в Киеве .

...на Подоле !
Все время буду искать глазами Вас.
Сказали , что повезут в Черноморку ,но не знаю куда (в какой район).
Так что , если увидите , тощего , лысого , с знаками отличия военных Шотландии в берете , это я.
)))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:59

Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Соответствующее распоряжение концерна "Белнефтехим" опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили агентству "Интерфакс-Запад" приостановку экспорта нефтепродуктов.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 04 січ, 2020 00:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра резко на 24
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:57

  KOKS написав:завтра резко на 24
...за евро?? :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 02:33

  Libo написав:Один наш укроп продал два стартапа. Один за $175 млн., другой за $150 млн. С лихвой перекрыл падение металлургов. И экологию не запаскудил.
Перестаньте смотреть с трепетом на металлургов. Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии. Выгляни в окошко. Там 21 век. 3-е тысячелетие. Люди по улице ходят с гаджетами, а не с чугунными заготовками.
:lol: :lol: :lol:


О чем речь? Об американских стартапах, у которых основатель кацап? Каким боком Украина? :roll:
ZERGEV
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 02:50

  ZERGEV написав:
  Libo написав:Один наш укроп продал два стартапа. Один за $175 млн., другой за $150 млн. С лихвой перекрыл падение металлургов. И экологию не запаскудил.
Перестаньте смотреть с трепетом на металлургов. Этот трепет к ним надо было оставить еще в прошлом тысячелетии. Выгляни в окошко. Там 21 век. 3-е тысячелетие. Люди по улице ходят с гаджетами, а не с чугунными заготовками.
:lol: :lol: :lol:


О чем речь? Об американских стартапах, у которых основатель кацап? Каким боком Украина? :roll:


Ну, пару офисов было украинских всё-таки, хотя деньги получал россиянин.

Тут прапор проявил свою необразованность. Кацап в стиле Тигипко-Порошенко переоформил долю в оффшорке, бюджет Украины получил дырку от бублика, зато металлурги платящие х****** тучу налогов по мнению обитателя палаты N 6 это отстой. Одно слово Либо-доктор клизмы ставил негритятам, потом в якобы разведчики подался, а по последним его сообщениям в транспортную авиацию, болезнь прогрессирует, имхо )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 3347334833493350
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