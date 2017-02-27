Libo
Завтра буду в Киеве .
...на Подоле !
Все время буду искать глазами Вас.
Сказали , что повезут в Черноморку ,но не знаю куда (в какой район).
Так что , если увидите , тощего , лысого , с знаками отличия военных Шотландии в берете , это я.
)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:30
Libo
Завтра буду в Киеве .
...на Подоле !
Все время буду искать глазами Вас.
Сказали , что повезут в Черноморку ,но не знаю куда (в какой район).
Так что , если увидите , тощего , лысого , с знаками отличия военных Шотландии в берете , это я.
)))
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:59
Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.
Соответствующее распоряжение концерна "Белнефтехим" опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили агентству "Интерфакс-Запад" приостановку экспорта нефтепродуктов.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 04 січ, 2020 00:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра резко на 24
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:57
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 04 січ, 2020 02:33
О чем речь? Об американских стартапах, у которых основатель кацап? Каким боком Украина?
Додано: Суб 04 січ, 2020 02:50
Ну, пару офисов было украинских всё-таки, хотя деньги получал россиянин.
Тут прапор проявил свою необразованность. Кацап в стиле Тигипко-Порошенко переоформил долю в оффшорке, бюджет Украины получил дырку от бублика, зато металлурги платящие х****** тучу налогов по мнению обитателя палаты N 6 это отстой. Одно слово Либо-доктор клизмы ставил негритятам, потом в якобы разведчики подался, а по последним его сообщениям в транспортную авиацию, болезнь прогрессирует, имхо )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 04 січ, 2020 07:30
Это местное форумное сынуля-дурачок с медальками на дедушкином пиджачке на вырост. Оно решило, что если ему родители отдали учетку Дафны, и платят по три копейки за цитирование методичек, то теперь оно в своих влажных детских фантазиях сразу стало: шпион/диверсант/агент... больной ребенок! Ну или как говорят про таких в современном мире- малолетний д.бил : )
Додано: Суб 04 січ, 2020 08:44
Додано: Суб 04 січ, 2020 08:59
А вообще знатно побрили всех кто уехал отдыхать на новогодние праздники за границу. Большинство моих знакомых едут отдыхать взяв с собой только кредитку, а то и вовсе без них (пей-пас).. Даже сейчас , когда в повах курс 23,60-23,80 банки типа приват/моно продают валюту по 24,30-24,40...
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