RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3349335033513352>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Но при этом ЗВР остались почти на прежнем уровне. Ничего не смущает при таких темпах и динамике?

А нікого не бентежить, що в 2019 році був сплачений державний борг України в еквіваленті 14 млрд доларів? І з них 9 млрд у валюті. І при цьому ЗВР практично не зменшились. Цей факт нікого не бентежить? Га? :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 04 січ, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5190
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5106 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:05

Киев утро начинает 23,65-70 / 23,75-80

Посмотрим куда пойдет курс.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36741
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3524 раз.
Подякували: 8389 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:11

  andrein написав:Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Соответствующее распоряжение концерна "Белнефтехим" опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ.
В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили агентству "Интерфакс-Запад" приостановку экспорта нефтепродуктов.


Эта упоротая русня даже Беларусь не может (не хочет) правильно написать.

Ох уж эти имперские амбиции.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:23

  Captain Obvious написав:
Эта упоротая русня даже Беларусь не может (не хочет) правильно написать.

Ох уж эти имперские амбиции.


мені цікаво, чи прогнуться вони (сябри) під своїх східних сусідів... :?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 07.06.12
Подякував: 755 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:40

  zzzzzz написав:Киев утро начинает 23,65-70 / 23,75-80

Посмотрим куда пойдет курс.

ВНИЗ :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1704 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:08

Hayter
слушай вася, перед тем как наезжать на обитателей ветки, напиши на ней что нибудь полезное
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:37

Мама подарувала Дубінському 2 "Мерседеса" і "Ленд Крузер"
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/3/7236520/
jump
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:44

  Kravec_5 написав:А вообще знатно побрили всех кто уехал отдыхать на новогодние праздники за границу. Большинство моих знакомых едут отдыхать взяв с собой только кредитку, а то и вовсе без них (пей-пас).. Даже сейчас , когда в повах курс 23,60-23,80 банки типа приват/моно продают валюту по 24,30-24,40...
Еще Ощад и Укрэксим также.
fin
 
Повідомлень: 79
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:56

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма!

11:00
Зображення

ВО

PS
Знову штатно не можу запостити файл :evil:
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:57

freeze

Ты можешь не размножиться и остаться одиноким пустоцветом. От такой зануды и ваты надежно предохраняются и без колебаний делают аборт. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7612
З нами з: 14.11.11
Подякував: 322 раз.
Подякували: 3788 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3349335033513352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Vint і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16488 2030936
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2020 00:43
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6765 1493740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:42
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50933
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (232)
04.01.2020 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.