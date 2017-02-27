А нікого не бентежить, що в 2019 році був сплачений державний борг України в еквіваленті 14 млрд доларів? І з них 9 млрд у валюті. І при цьому ЗВР практично не зменшились. Цей факт нікого не бентежить? Га?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А нікого не бентежить, що в 2019 році був сплачений державний борг України в еквіваленті 14 млрд доларів? І з них 9 млрд у валюті. І при цьому ЗВР практично не зменшились. Цей факт нікого не бентежить? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 04 січ, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:05
Киев утро начинает 23,65-70 / 23,75-80
Посмотрим куда пойдет курс.
Живите своим умом!
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:11
Эта упоротая русня даже Беларусь не может (не хочет) правильно написать.
Ох уж эти имперские амбиции.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:23
мені цікаво, чи прогнуться вони (сябри) під своїх східних сусідів...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:40
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:08
Hayter
слушай вася, перед тем как наезжать на обитателей ветки, напиши на ней что нибудь полезное
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:37
Мама подарувала Дубінському 2 "Мерседеса" і "Ленд Крузер"
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:44
Еще Ощад и Укрэксим также.
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:56
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:57
freeze
Ты можешь не размножиться и остаться одиноким пустоцветом. От такой зануды и ваты надежно предохраняются и без колебаний делают аборт.
|