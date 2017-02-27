Libo написав:

andrein написав: Как вариант , можно купить WMG на Webmoney. Типа безналичное золото. Контора вроде серьёзная и давно работает. Как вариант , можно купить WMG на Webmoney. Типа безналичное золото. Контора вроде серьёзная и давно работает.

Типа безналичное золото (золотые счета, золотые сертификаты), т.е. бумаги, по которым вам кто-то гарантирует определенное количество золота, лучше обходить десятой дорогой. Серьезные и давно работающие конторы ложатся в момент.Только физическое золото и только лично в руки.Тут уже миллион раз говорили, что на земле золота физически только 20% от того, что гарантируется бумагами.Если вы не знаете, то и на советских рублях было зафиксировано золотое содержание рубля 0,98 г в одном рубле. И сколько в итоге килограммов золота у ваших дедушек и бабушек? Поинтересуйтесь.Точно то же будет и со всеми золотыми счетами, сертификатами и пр. лукавой бумагой.Из ценных бумаг, связанных с золотом, можно покупать только акции золотодобывающих компаний. Во время золотой лихорадки они вырастают в десятки и сотни раз. И вот тут же их надо скидывать! Лихорадки заканчиваются, разжиревшие компании накупают новых месторождений, инвестируют туда огромные средства и их акции снова тощают … А тут опять вы... И до следующей лихорадки …