Формальные причины для отказа понятны. Я спросил о принципиальной причине. Почему банк, работая с металлом, отказывается его выкупать ? Впрочем, с таким же успехом, это обсуждение можно перенести и на валютные знаки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:50
Формальные причины для отказа понятны. Я спросил о принципиальной причине. Почему банк, работая с металлом, отказывается его выкупать ? Впрочем, с таким же успехом, это обсуждение можно перенести и на валютные знаки.
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:17
Меня золото интересует только как средство на котором можно спекульнуть ( типа биткоина ) , и для этих целей WMG Webmoney лучше подходит. Одним нажатием кнопки на телефоне можно менять и без налогов и палева. Да и как эти слитки проверять , на зуб что-ли пробовать.
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такие, кстати, зубную проверку пройдут))
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:31
Всё зависит от тренда. Если тренд нисходящий или если золото стоит в боковике, банкам нет интереса выкупать золото, так как при слабом спросе, или при его отсутствии, это замороженные деньги. Спрос на золото резко увеличивается при различных катаклизмах, конфликтах(типа нынешних) или при явно выраженной инфляции, когда любые деньги начинают реально обесцениваться.
Тогда банки будут не только активно его принимать, но ещё будут просить принести ещё, так как купить золото за бугром уже будет проблематично.
Золото, это как жаропонижающее. Его активно покупают только тогда, когда становится хреново. А хреново может быть и через месяц и через год.
Очень специфичный актив, с которым нужно уметь ждать.
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:12
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.
В ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы.
Украинец хитрый.Доллар дёшево не сдаст на коммуналку.
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:33
Востаннє редагувалось alexop в Вів 07 січ, 2020 09:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:33
можна і інший висновок зробити...- не варто чекати ракету в ситуації коли людям нема чим платити за житлово-комунальні послуги...
П.С.
Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века
Так считают эксперты консалтингового агентства PwC. Рост в этом году, по их оценке, составит менее 3,5%. Основным двигателем мировой экономики специалисты называют сферу услуг. (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я также всем советую. сколько там пени с комуналки? 1000 грн долга стоит 40 коп\мес.
до 35000 грн суды исключены. потому за все что сложно обрезать (отопление, вода, газ в многоэтажке) - можно тормознуть с платежами.
за сезон купить лишних 300$ и потом, когда прийдет время ракеты - можно будет закрыть долг и оплатить на год вперед
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Додано: Вів 07 січ, 2020 10:37
Новая идея Милованова состоит в том, чтобы за счет изменений налоговой политики стимулировать создание рабочих мест и повышение заработных плат. "Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предложил увеличить налоги на активы - недвижимость и др.", - заявил министр экономики.
Восемь пунктов предложений Милованова заключаются в следующем. Нужно отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А для компенсации поднять налог на недвижимость, налог на землю и другие активы.
Среди идей министра - улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, налог на добавленную стоимость (НДС) оставить на том же уровне, но улучшить его сбор.
Покупайте хатынки, и побольше. Скоро будэ.
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:58
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.
Гоголь, Мёртвые души
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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