Додано: Вів 07 січ, 2020 11:26

freeze написав: Pupsik написав: freeze написав:

Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.



Гоголь, Мёртвые души Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.Гоголь, Мёртвые души



продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок



Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения

какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход. А у нас почтальон платит налога больше, чем Дубинский с десятками квартир. Понимаю, что многие подстроились под такие несправедливые реалии, и я в том числе... Но с таким успехом, мы и дальше будем терять по 1 млн населения в год - и эти квартиры в итоге останутся пустыми. Будем сдавать за коммуналку, как уже сейчас происходит в депрессивных райцентрах.вчера мелькала цифра что минимальная ставка будет 15%. это вместе с ЕСВ и военным сбором. это будет супер для реального роста зарплат и детенизации.