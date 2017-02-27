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ВО
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freeze написав: Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.
Гоголь, Мёртвые души
продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок
freeze написав: Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.
Гоголь, Мёртвые души
продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок
Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.
Гоголь, Мёртвые души
продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок
Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения
какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход. А у нас почтальон платит налога больше, чем Дубинский с десятками квартир. Понимаю, что многие подстроились под такие несправедливые реалии, и я в том числе... Но с таким успехом, мы и дальше будем терять по 1 млн населения в год - и эти квартиры в итоге останутся пустыми. Будем сдавать за коммуналку, как уже сейчас происходит в депрессивных райцентрах.
вчера мелькала цифра что минимальная ставка будет 15%. это вместе с ЕСВ и военным сбором. это будет супер для реального роста зарплат и детенизации.
freeze написав: Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения
какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход.
Очень справедливый подход, человек заработал, уплатил с заработанного налоги, купил себе что то и теперь государство будет пожизненно по полной программе его доить в максимальном размере, а потом доить его детей.
А чего давайте уже дальше - регистрировать по идентификационному коду в магазине или банке при покупке серебряные ложки, золотые монеты, дорогую одежду и бытовую технику, с обязательством ежемесячной уплаты налога на вещи свыше 50 000 грн или около того. Выплата налога прекращается после предоставления справки в налоговую ,что холодильник сломался. Нет, нельзя, будут жульничать. Сломанный холодильник должна забрать для утилизации спецбригада уполномоченных из спецподразделения налоговой. Причем им надо установить высокую зарплату, чтобы избежать случаев коррупции. И установить спецсбор за утилизацию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения
какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход.
Очень справедливый подход, человек заработал, уплатил с заработанного налоги, купил себе что то и теперь государство будет пожизненно по полной программе его доить в максимальном размере, а потом доить его детей.
мы видим, во что вылился этот подход, где налоги по честному платят лишь почтальоны и кондукторы. потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение. я вас (нас) не осуждаю, но и не прикидываюсь ветошью, мол это я под грушей нашел бабло на премиум авто. просто я люблю скорость и мне бог послал.
есть пример успешных стран с прогрессивной ставкой - а есть пример нищей украины, которая доизобретала налоговый велосипед по вашей "справедливой формуле", до того что катастрофическая депопуляция.
freeze написав:А чего давайте уже дальше - регистрировать по идентификационному коду в магазине или банке при покупке серебряные ложки, золотые монеты, дорогую одежду и бытовую технику, с обязательством ежемесячной уплаты налога на вещи свыше 50 000 грн или около того. Выплата налога прекращается после предоставления справки в налоговую ,что холодильник сломался. Нет, нельзя, будут жульничать. Сломанный холодильник должна забрать для утилизации спецбригада уполномоченных из спецподразделения налоговой. Причем им надо установить высокую зарплату, чтобы избежать случаев коррупции. И установить спецсбор за утилизацию.
просто берем условную польшу и копипастим налоговое законодательство. не нужно никаких велосипедов придумывать.