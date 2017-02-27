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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3381338233833384>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:58

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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:08

  freeze написав:
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.

Гоголь, Мёртвые души


продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:14

  Pupsik написав:
  freeze написав:
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.

Гоголь, Мёртвые души


продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок


Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения 8)
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:26

  freeze написав:
  Pupsik написав:
  freeze написав:
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.

Гоголь, Мёртвые души


продажу паїв нинішніми власниками треба буде якось стимулювати...- от і буде стимул - податок


Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения 8)


какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход. А у нас почтальон платит налога больше, чем Дубинский с десятками квартир. Понимаю, что многие подстроились под такие несправедливые реалии, и я в том числе... Но с таким успехом, мы и дальше будем терять по 1 млн населения в год - и эти квартиры в итоге останутся пустыми. Будем сдавать за коммуналку, как уже сейчас происходит в депрессивных райцентрах.

вчера мелькала цифра что минимальная ставка будет 15%. это вместе с ЕСВ и военным сбором. это будет супер для реального роста зарплат и детенизации.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:
  freeze написав:
Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения 8)


какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход.


Очень справедливый подход, человек заработал, уплатил с заработанного налоги, купил себе что то и теперь государство будет пожизненно по полной программе его доить в максимальном размере, а потом доить его детей.

А чего давайте уже дальше - регистрировать по идентификационному коду в магазине или банке при покупке серебряные ложки, золотые монеты, дорогую одежду и бытовую технику, с обязательством ежемесячной уплаты налога на вещи свыше 50 000 грн или около того.
Выплата налога прекращается после предоставления справки в налоговую ,что холодильник сломался. Нет, нельзя, будут жульничать. Сломанный холодильник должна забрать для утилизации спецбригада уполномоченных из спецподразделения налоговой. Причем им надо установить высокую зарплату, чтобы избежать случаев коррупции. И установить спецсбор за утилизацию. :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:56

  freeze написав:
Moneta написав:
  freeze написав:
Это старая и добрая схема - хорошо обложить налогом - склонить к продаже - массово продать-купить - через время уменьшить налог до первоначальных значений, признав ошибочность повышения 8)


какая схема? в ЕС, куда мы типа идем - так и есть. Налог на недвигу, землю, авто... а вот минималка иногда не облагается вовсе, либо по символической ставке. И я считаю это более правильный подход.


Очень справедливый подход, человек заработал, уплатил с заработанного налоги, купил себе что то и теперь государство будет пожизненно по полной программе его доить в максимальном размере, а потом доить его детей.


мы видим, во что вылился этот подход, где налоги по честному платят лишь почтальоны и кондукторы. потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение. я вас (нас) не осуждаю, но и не прикидываюсь ветошью, мол это я под грушей нашел бабло на премиум авто. просто я люблю скорость и мне бог послал.

есть пример успешных стран с прогрессивной ставкой - а есть пример нищей украины, которая доизобретала налоговый велосипед по вашей "справедливой формуле", до того что катастрофическая депопуляция.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:А чего давайте уже дальше - регистрировать по идентификационному коду в магазине или банке при покупке серебряные ложки, золотые монеты, дорогую одежду и бытовую технику, с обязательством ежемесячной уплаты налога на вещи свыше 50 000 грн или около того.
Выплата налога прекращается после предоставления справки в налоговую ,что холодильник сломался. Нет, нельзя, будут жульничать. Сломанный холодильник должна забрать для утилизации спецбригада уполномоченных из спецподразделения налоговой. Причем им надо установить высокую зарплату, чтобы избежать случаев коррупции. И установить спецсбор за утилизацию.


просто берем условную польшу и копипастим налоговое законодательство.
не нужно никаких велосипедов придумывать.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:03

  Moneta написав:потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение.


Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:06

  freeze написав:
  Moneta написав:потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение.


Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость.


я уверен, что введут уже в этом году, и на авто тоже скоро замаячит.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:11

  freeze написав:
  Moneta написав:потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение.


Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость.


спорить с дураком...опускаться до его уровня

он все-равно останется при своем мнении
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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