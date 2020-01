Додано: Вів 07 січ, 2020 12:36

freeze написав: Moneta написав: потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение. потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение.



Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость. Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость.

покупать недвигу здесь это наивысшая глупость... а вот продавать покупать недвигу здесь это наивысшая глупость... а вот продавать

