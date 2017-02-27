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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3381338233833384

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:32

  alexop написав:
У 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.
Завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери у 2019 р. Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала скромну 63-у сходинку. Такі дані офіційно оприлюднив BloombergNEF.

Також реалізовані проекти дозволили збільшити загальну потужність «чистої» електроенергетики в Україні у 3 рази, а саме – до 6,8 ГВт.

Загалом, діючі потужності «чистої» енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.

https://saee.gov.ua/uk/news/3287

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:36

  freeze написав:
  Moneta написав:потому как действующие налоги настолько велики, что на квартиру можно собирать не одно поколение.


Вот как только ваши поколения насобирают на квартиру, тогда и введем вам повышенный налог на недвижимость.

покупать недвигу здесь это наивысшая глупость... а вот продавать
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lestat
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