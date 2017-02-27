У 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні. Завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери у 2019 р. Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала скромну 63-у сходинку. Такі дані офіційно оприлюднив BloombergNEF.
Також реалізовані проекти дозволили збільшити загальну потужність «чистої» електроенергетики в Україні у 3 рази, а саме – до 6,8 ГВт.
Загалом, діючі потужності «чистої» енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств.